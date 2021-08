https://cz.sputniknews.com/20210824/robejsek-o-solidarnosti-a-afghanistanu-nekdo-by-mohl-rici-ze-solidarita-je-jmeno-pro-vazalstvi-15603121.html

Robejšek o solidárnosti a Afghánistánu: Někdo by mohl říci, že solidarita je jméno pro vazalství

Robejšek o solidárnosti a Afghánistánu: Někdo by mohl říci, že solidarita je jméno pro vazalství

Politolog Petr Robejšek se ve svém postu na Facebooku zamyslel nad významem slova solidárnost a zmínil v této souvislosti situaci v Afghánistánu. Zároveň... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém novém příspěvku na sociální síti Robejšek píše, že první šok po pádu Kábulu již pominul a tudíž je čas na otázky. Otázky ohledně toho, co nás to stálo a bude stát „humanitární intervence v Afghánistánu“. Vyjádřil pochybnost nad tím, že se dočkáme všichni pravdivé odpovědi. Naopak se podle Robejška dozvíme to, proč jsme do Afghánistánu jít museli.Pokračuje s tím, že solidarita patří podle něj mezi zvláště rosolovitá slova. „A tak se od nás žádá solidarita s evropskými zeměmi, které žily nad své poměry a solidarita s migranty ze států, které se nezbavily špatných vládců a solidarita se spojenci, na které není spoleh. Přeloženo do slovníku normálních lidí znamená solidarita poslušně vykonávat to, co nechceme, na co nestačíme, co nám nic nepřinese, ale stojí životy a peníze našich lidi. Někdo podezíravý by mohl říci, že solidarita je krycí jméno pro vazalství,“ vysvětluje.Podle jeho slov se musíme bát o zachování demokracie i u nás, avšak ne kvůli islamistickým teroristům. Následně pokládá otázku, co může každý jeden z nás učinit pro zachování naší svobody a důstojnosti. Podle jeho slov totiž hodně.Situace v AfghánistánuPo stažení z Afghánistánu amerických vojáků podnikli vzbouřenci útok a dobyli všechna velká města, po čemž vyhlásili konec dvacetileté války. V nejbližší době má být stanovena forma vlády, s prozatímní vládou Tálibán* nesouhlasí.Prezident Ghaní opustil Afghánistán a po dvou dnech promluvil ze SAE na videu, ve kterém slíbil, že se vrátí do vlasti. Viceprezident Saleh, který rovněž opustil zemi, prohlásil, že se nyní podle ústavy stává hlavou státu a vyzval k ozbrojenému odporu proti Tálibánu*.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Červenáček Robejšek říká, že si má každý hledět svého písečku. Ale malým státům ty silné, píseček nejen rozhrabou, ale i rozkradou. Proto je třeba v zájmu svého písečku vytvářet koalice, vztahy bilaterální, trilaterální (například ve V4, později třeba BRICS). A velmi si takových vztahů vážit. Malý stát do 10 miliónů obyvatel má jen prví tři stupně suverenity ze šesti. A jistě nechceme mít vazalskou existenci s USA. V globálním světě je tak velmi indisponovaný malý stát bez strategického spojence. Je třeba mít strategického spojence. Ten dodá zbylé tři stupně. 🐸🐸🐸🐸 1

Karel Adam To musí být hodně starý článek, realita je už dávno jiná Sputniku. 0

afghánistán

