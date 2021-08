https://cz.sputniknews.com/20210824/ruske-ministerstvo-zahranici-oznamilo-ze-se-rusko-dokaze-obejit-bez-tranzitu-plynu-pres-ukrajinu-15597279.html

Pokud Ukrajina nebude chtít tranzit ruského plynu, Rusko se bez ní obejde, ale takové rozhovory zatím neprobíhají, oznámil Sputniku ředitel úřadu ekonomické... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden informoval o připravenosti Moskvy dodávat plyn přes Ukrajinu i po roce 2024, objem a termíny budou záviset na potřebách Evropské unie.Ředitel Gazpromu Alexej Miller také dříve vyjadřoval připravenost na zachování tranzitu přes Ukrajinu i po roce 2024, což bude vycházet z ekonomické efektivnosti a technického stavu ukrajinského plynárenského systému. Zároveň poznamenával, že Gazprom považuje účast německých partnerů za zcela odůvodněnou.Naftogaz Ukrajiny v zastoupení ředitele Jurije Vitrenka dříve vyzval k zachování objemu tranzitu do Evropské unie přes Ukrajinu na stávající úrovni, plynovodem Nord Stream 2 by se podle něj měly dodávat dodatečné objemy paliva.Plynovod Nord Stream 2Nord Stream 2 je téměř dokončená výstavba dvou větví plynovodu o celkové roční kapacitě 55 miliard kubíků plynu od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně zasazují USA, jež prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských států. USA zavedly v roce 2019 sankce proti plynovodu.V RF nejednou vyzvali k tomu, aby se o Nord Stream 2 nemluvilo v kontextu jakékoli politizace, protože jde o obchodní projekt, který je výhodný nejen pro Rusko, ale také pro EU. V Moskvě rovněž nejednou prohlásili, že plynovod bude dostavěn a že dohoda o tranzitu plynu přes Ukrajinu bude platit celé smluvní období, a dokonce po jeho vypršení se Moskva nehodlá vzdát ukrajinského tranzitu.

Simo Häyhä Země třetího světa Rusko vyváží hlavně suroviny, zatímco věci s vyšší přidanou hodnotou musí z víc jak 90% dovážet ze západu. 8

bancafe Evropa je protkána plynovody, ropovody, a přeprava přes Ukrajinu běží, jen proto, že to USA vnutilo Evropě jako nutnost. Jak bude zdražovat energie, samotné Německo možná řekne dost, neposílat to přes Ukrajinu, zdražuje to plyn. 7

