Rusko posílilo svou vojenskou základnu v Tádžikistánu

Partie nových protitankových raketových komplexů Kornet byla zařazena do výzbroje ruské vojenské základny v Tádžikistánu, oznámila tisková služba Centrálního... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-24T11:14+0200

2021-08-24T11:14+0200

2021-08-24T11:14+0200

Upřesňuje se, že komplexy Kornet jsou určeny na ničení nepřátelské obrněné techniky a vzdušných cílů, včetně vrtulníků a bezpilotních letounů. Navádění střely na cíl se uskutečňuje pomocí laserového paprsku. Maximální dostřel je 5,5 kilometru, minimální 100 metrů.201. vojenská základna dislokovaná v Tádžikistánu je největším vojenským objektem Ruska za jeho hranicemi. Nachází se ve dvou městech – Dušanbe a Bochtar. Do jejího složení patří motostřelecké, tankové, dělostřelecké a zpravodajské jednotky a také jednotky protivzdušné obrany, radiační, chemické a biologické ochrany a spojů.Situace na uzbecko-afghánské hraniciPrezident Uzbekistánu Šavkat Mirzijojev ujistil hlavy účastnických států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB), že je uzbecko-afghánská hranice spolehlivě chráněna na pozadí vyostření situace v Afghánistánu, oznámila tisková služba uzbeckého předáka.Zasedání Rady kolektivní bezpečnosti OSKB věnované situaci v Afghánistánu se konalo v pondělí za předsednictví prezidenta Tádžikistánu Emómalí-ji Rahmóna ve formátu video konference. Mirzijojev se ho zúčastnil jako pozvaný host, protože Uzbekistán pozastavil své členství v této organizaci v roce 2012.„Prezident Republiky Uzbekistán informoval účastníky schůzky o podnikaných opatřeních, která mají napomáhat zajištění regionální bezpečnosti, včetně spolehlivé ochrany státní hranice s Afghánistánem,“ uvádí se ve zprávě.Podle informací tiskové služby Mirzijojev s uspokojením vyzdvihl plodnou součinnost a pohotovou výměnu informací s patřičnými strukturami států tohoto regionu v tom, co se týče Afghánistánu. Účastníci summitu se dohodli, že budou pokračovat ve společných konzultacích a v pravidelné výměně informací o situaci v regionu, dodali v tiskové službě prezidenta Uzbekistánu.

Karel Adam

201. střelecká divize která kontrolovala hranice s Afghanistanem, byla v roce 2012 převedena do Dušanbe a kontrolu hranic převzala tadžická armáda. Rovněž 201. divize musela opustit všechny vojenské objekty v oblasti Chatlon, včetně tří letišť, které byly následovně rozebrány místním obyvatelstvem na stavební materiál a vojenské prostory využívány na pastvu dobytka. Když letos začala ofenzíva Talibanu a bylo jasné že ho nikdo nezastaví, požádal Tadžikistan opět RF o pomoc a dovolil 201. divizi se vrátit na svoje dřívější stanoviště které ovšem už neexistuji a narychlo se znovu buduji. To jen ukázka toho jak to vypadá v Tadžikistanu kde šariát vítězí ve všech směrech a armáda je v mnohém podobná "statečné" armádě v Afghanistanu.

