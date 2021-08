https://cz.sputniknews.com/20210824/sefovi-ods-fialovi-nevadi-obvineni-piratu-z-fasismu-v-pripade-koalice-veri-v-uspech--15602414.html

Šéfovi ODS Fialovi nevadí obvinění Pirátů z fašismu. V případě koalice věří v úspěch

Šéfovi ODS Fialovi nevadí obvinění Pirátů z fašismu. V případě koalice věří v úspěch

Předseda ODS Petr Fiala poskytl rozhovor pro Právo, v němž popřel, že by se jeho strana, která je součástí předvolební trojkoalice Spolu, mohla po volbách...

Na úvod se lídr občanských demokratů vyslovil ke spekulacím ohledně toho, zda by jeho strana po volbách vstoupila do vlády s ANOFiala poznamenal, že tuto otázku mu kladou novináři v každém rozhovoru a že ho to nepřekvapuje.„Před čtyřmi lety jsem ji slýchal taky, nakonec jsme slíbili voličům ve Vyšehradské deklaraci, že to neuděláme. To, že jsme to neudělali, je nejlepší odpověď. Byli jsme jediní, kdo tu možnost početně měl, a odmítli jsme to. Nebudeme vládnout s populisty, kteří zavlekli zemi do těchto problémů, to nedává vůbec žádný smysl,“ podotkl.Podle jeho slov je tu spousta velkých problémů, které způsobila vláda Andreje Babiše a ČSSD ve spolupráci s komunisty.„Za politiky ANO extrémně roste zadlužení, zdražuje se, není tu perspektiva pro mladé lidi, nestavějí se byty ani silnice v době ekonomického růstu,“ podotkl.Podle jeho názoru stále platí, že ODS půjde společně buď do vlády, nebo do opozice.„Při jednání o složení Sněmovny budeme vystupovat jako jeden klub, jak už jsme si vyzkoušeli. Je ale pravděpodobné, že spíš z technických důvodů budeme mít tři kluby. Nepokládám to za podstatné. Jsme dohodnuti, že budeme postupovat společně před volbami i po volbách,“ ujistil šéf ODS.Politik zároveň připustil, že zřejmě dojde k sestavování koaliční vlády.„Ještě je tu jiný scénář, velmi pravděpodobný, kterému se snažíme zabránit. A to, že vládu vytvoří hnutí ANO s komunisty, SPD a Přísahou. To je podle mě absolutně černý scénář pro tuto republiku, protože to by znamenalo, že se populismus spojí s extremismem. My jsme jediní, kdo je tomu schopen zabránit.Nás s koalicí Pirátů a Starostů spousta věcí rozděluje. Obavy a otazníky v nás vyvolávají různé nápady, od daňových přes malou ochranu soukromí, zpochybňování NATO a podobně. Přesto jsme připraveni toto překonat a zvládnout,“ zdůraznil Fiala.Fialovi nevadí některé výroky pirátských představitelů (jde o Mikuláše Peksu), že většina Sněmovny inklinuje k fašismu nebo že ODS je v europarlamentu ve frakci s fašisty. A při tom se jedná o možného budoucího koaličního partnera.V rozhovoru padla zmínka i o tom, že opozice kritizovala vládu za pomalou reakci na situaci v Kábulu. Nechyběl ani dotaz, proč ODS netlačila na vládu v této záležitosti víc.Šéf občanských demokratů připomněl, že bezpečnostní expertka, poslankyně Jana Černochová už v září 2018 interpelovala Jana Hamáčka a ptala se ho na to, jestli běží nějaký program, který pomáhá spolupracovníkům ČR v Afghánistánu s přesídlením.„Odpověď nedostala žádnou. Znovu se ptala v březnu 2020, obracela se přímo na premiéra. Upozorňovali jsme na to tedy vládu už před třemi lety. Byli jsme si vědomi, že lidé, kteří nám pomáhají, to dělají i za cenu obrovského rizika a že je naší morální povinností jim pomoci. Vláda to nezvládla, začala konat hrozně pozdě,“ podotkl.Současně ale vyslovil přesvědčení, že se podaří co nejvíc lidí zachránit.Zmiňme, že podle nejnovějšího průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi by vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny hnutí ANO s 27,5 procenty hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by obě měly shodně po 21 procentech. Na čtvrtém místě by se umístilo SPD s deseti procenty. Do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. Komunisté by získali pět procent.

