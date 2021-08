https://cz.sputniknews.com/20210824/stastne-cislo-ceske-strany-dostaly-sva-volebni-cisla-15599190.html

Šťastné číslo? České strany dostaly svá volební čísla

Šťastné číslo? České strany dostaly svá volební čísla

Státní volební komise dnes vylosovala čísla kandidátních listin jednotlivých volebních uskupení. Hnutí ANO tak jde do voleb s číslem 20, ČSSD má pětku, koalice... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

Následují uskupení, která jsou na hraně vstupu do Poslanecké sněmovny. Hnutí Přísaha má 12, Trikolora Soukromníci Svobodní dostalo osmičku a Volný blok má trojku.Celkově jde do voleb 22 uskupení, vylosovaná čísla mohou využívat také v předvolební kampani. Český statistický úřad výsledky losování zveřejní na oficiálním volebním webu.Jedničku letos získali Zelení, číslo 22 mají Moravané. Sedmičku dostala Aliance národních sil, Aliance pro budoucnost má devítku a Otevřeme Česko normálnímu životu dostalo číslo 21.Dvojku má Švýcarská demokracie, šestku Pravý blok, desítku uskupení Prameny. Straně Levice bylo vylosováno číslo 11, Senioři 21 mají číslo 14, monarchistická strana Koruna Česká číslo 16 a Moravské zemské hnutí má 19.Losování probíhalo tradičně pomocí dvou průhledných nádob, v jedné byly obálky s názvy stran a ve druhé obálky s čísly. Losování provedli místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová a pověřený ředitel odboru voleb Tomáš Jílovec.Výsledky průzkumůJak vyplívá z průzkumu, který vypracovala agentura Kantar pro Českou televizi, hnutí ANO by vyhrálo s 27,5 procenty hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by obě měly shodně po 21 procentech. Na čtvrtém místě by se umístilo SPD s deseti procenty. Do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. Komunisté by získali pět procent.Naopak sociální demokraté by do Sněmovny nepostoupili, jelikož jejich předpokládaný zisk by byl 3,5 procenta. Po dvou procentech by měla Trikolóra Svobodní Soukromníci a Volný blok.Ve variantě bez ohlášených koalic by vyhrálo opět hnutí ANO s 26,5 procenty hlasů, na druhém místě by skončili Piráti s 12 procenty, na třetím místě pak ODS s 11,5 procenty. Starostové by získali 10,5 procenta, SPD pak 9,5 procenta. Podle této varianty by se do Poslanecké sněmovny dostala i Přísaha Roberta Šlachty, TOP 09 a komunisté. ČSSD by se nedostala do Poslanecké sněmovny ani v tomto modelu.

Červenáček Dala se vylosovat i třináctka ? 🐸🐸🐸🐸 0

