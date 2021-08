https://cz.sputniknews.com/20210824/stoji-za-to-litovat-afghance-kteri-spadli-z-letadla-vyrok-hrebejka-zrodil-debatu-15598162.html

Stojí za to litovat Afghánce, kteří spadli z letadla? Výrok Hřebejka zrodil debatu

Stojí za to litovat Afghánce, kteří spadli z letadla? Výrok Hřebejka zrodil debatu

Bloger a publicista František Kubásek upozornil na komentář režiséra Jana Hřebejka k výroku člena Trikolóry Petra Göndöra ohledně dvou Afghánců, kteří spadli z... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

„‚Může nás hřát u srdce, že tihle aspoň nedorazí,‘ napsal na Facebook Petr Göndör z Brna. Bratři ve věku šestnáct a sedmnáct let spadli z podvozku startujícího amerického letadla, kterého se drželi v zoufalé snaze uprchnout z Kábulu před Tálibánem. Volte Petra Gondora z Trikolóry,“ stojí v poznámce režiséra.V této souvislosti se Kubásek rozhodl uvést k tématu svůj pohled a udělat řadu pozoruhodných poznámek.„Pro všechny ty chytré dobré duše, které přece nikomu nepřály nic špatného, tedy až na to, že polovina kavárny po prezidentských volbách chtěla, aby umřel Zeman...“ začal svůj příspěvek Kubásek.Následně autor statusu přišel s řadou otázek.„Promiňte mi tu drzost, že taky nebrečím, když nějací dva idioti spadnou z letadla, ale když je někdo takový hlupák, že vleze tam, kde je jisté, že ho to zabije, tak co by asi dělal tady, nebo ještě hůř v Německu, Švédsku, či Británii, kdyby se ho ujal nějaký trochu schopný imám? Uvědomujete si, že ta nízká inteligence je právě důvod, proč tam tak snadno namotivujete někoho k fanatismu a zabíjení? Nemyslel tím ten Göndör, co je teda podle vás tak zlý, třeba i tohle?“ dotazuje se spisovatel.Dále připomněl, co se děje na sociálních sítích, když lidé komentuji podobné případy, jenže ne v Kábulu.„A to ani nemluvím o tom, že drtivá většina Facebooku se směje, když někdo udělá totální hloupost, která ho zabije. Pády ze skály při dělání selfie? ‚Hahaha, Darwinova cena!‘ Neotevřel se mu padák? ‚Hahaha, nemá skákat z letadla.‘ Tohle čtu úplně všude a upřímně mi to nevadí. Nechápu, proč by mi mělo vadit: ‚spadli z letadla, kdy na něj lezli v podstatě zvenčí. To jsou idioti, teď si představ mít takový hlupáky tady, hahaha...‘“ uvedl příklady bloger.Autor statusu vyzdvihl, že na Afghánce najednou platí dvojí metr.Kubásek připomněl, že celých dvacet let tam umírali lidé a Václav Klaus mladší slyšel řev, když psal, jak je operace zbytečná.„Jeho přístup by přitom zachránil víc životů než ten váš,“ zdůraznil publicista.„Takže zalezte zpět pod sukni mámy. Deník N může pohonit nad tím, že poslal na Petra stovky dementů, včetně vrchního De-Menta, starosty Řeporyjí, aby ho obtěžovali, přitom sám deník údajně bojuje proti kyberšikaně,“ podotkl.Podle Kubáska Hřebejkův tweet jasně ukazuje, že ty dvě mrtvoly jsou mu úplně ukradené, protože nikdy nevyjádřil lítost nad ostatními, ani nad ztracenými dvaceti lety.„Sám Hřebejk se zastal Etzlera, když nazval Lipovskou zmanipulovanou špinavou č_bkou. Prostě je to jen dementní kampaň proti Trikolóře a tak se to hodí. Jak duševně slabá musí sluníčka být, aby se bála hnutí s 3% preferencí...“ uzavřel status autor.

Zdeněk Krátký Odchod US vojsk z Afghánistánu je vlastně byznys se zbraněmi. Kongres USA nedovoluje obchodovat se zbraněmi s Tálibánci, ale vládním vojskům je prodávat smí. Když se vládní vojska „vzdají“ kořistní zbraně připadnou Tálibánu a je vymalováno. 2

Karel Adam Všichni tito mrtví kteří padali z letadla nebo byli zastřeleni na kabulském letišti koaličními vojsky mají na svědomí USA, které nedodržely termín odchodu, tedy smlouvu s Talibanem. 0

