„Tahle trapárna nejde slušně komentovat.“ Opozice se vymódila do ukrajinských rubašek

Třicáté výročí nezavilosti Ukrajiny inspiruje některé české politiky k originální prezentaci nejen svých myšlenek, ale i vzhledu. Například pražskému... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

V jeho stopách šly také senátorka Miroslava Němcová (ODS) a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Hřib zveřejnil fotografii v ukrajinském národním oblečení a napsal k tomu hojná slova.„Kdy jindy si slavnostně obléct takto nádhernou ukrajinskou vyšyvanku než v dnešní den! Právě dnes si totiž připomínáme kulaté výročí 30 let od vyhlášení nezávislosti Ukrajiny,“ raduje se šéf pražského magistrátu.Připomněl, že Česká republika má s Ukrajinou silné kulturní vazby i kus společné historie.„Ukrajinská Zakarpatská oblast byla dříve součástí Československa a česká stopa je zde patrná dodnes. V Koločavě se odehrává příběh Nikoly Šuhaje, postavy z knihy českého literáta Ivana Olbrachta, v městě Užhorod pak třeba najdete sochu prezidenta Masaryka,“ pochlubil se svou erudicí Hřib.Doplnil, že se málo ví, že se v Užhorodu narodil i pražský primátor Zdeněk Zuska, který stál v čele Prahy 11 let jako druhý nejdéle sloužící primátor.Hřib podotkl, že Ukrajinci jsou největší národnostní skupinou na území České republiky.„V Praze jich žije kolem 50 000 a vděčíme jim za mnohé. Vždyť právě Praha se může do velké míry stavebně rozvíjet díky tomu, že naši ukrajinští sousedé přikládají ruku k dílu. Není proto divu, že jsou cenění pro svou pracovitost,“ nemůže vynachválit Ukrajince Hřib.Politik neskrývá své nadšení z toho, jak se mu daří prohlubovat přátelské vztahy mezi Prahou a Kyjevem.Miroslava Němcová přišla s poněkud kratším příspěvkem, v jehož každém slovu lze zřetelně vidět její vztah k Rusku.„Polovinu svého života jsem prožila v zemi, kde vládla totalitní komunistická moc. Nikdy nezapomenu na ten zázrak roku 1989, kdy jsme znovu získali svobodu.Ukrajina získala nezávislost před třiceti lety, po rozpadu SSSR. Více než jedna generace nese obrovský úkol: dát zemi pevné základy politické, hospodářské i bezpečnostní. V posledních letech čelí okupaci, Ruská federace porušila mezinárodní právo a obsadila část ukrajinského území.Přeji občanům Ukrajiny, aby byla obnovena suverenita jejich země a mohli o všech svých záležitostech rozhodovat svobodně,“ stojí v příspěvku senátorky Parlamentu České republiky.Stejným směrem „se vydala" předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.„Desetiletí v totalitním Sovětském svazu byla pro Ukrajinu nesmírně těžkým obdobím násilné kolektivizace, hladomorů, útlaku a perzekucí. Po získání nezávislosti měla jen krátké období na obnovu poničené země i ducha. Od roku 2014 čelí Ukrajina ruské agresi, okupaci Krymu a nelegální ruské podpoře ozbrojených separatistů na východě země," dodala ke své fotografii politička.Pokud jde o reakce lidí k uvedeným „prezentacím“, stěží lze konstatovat, že politici sklidili vesměs podporu. Například Hřib si může přečíst i takové poznámky pod svým snímkem:„Vlajka Tibetu, duhová vlajka, ukrajinská rubáška.... no, jak to napsat slušně. Já měl za to, že máte řešit problémy Prahy, a Vy jste místo toho vlajkonoš. Já chápu, že udělat fotku je jednodušší než opravdu něco vytvářet!!! Slezte občas mezi Pražany do ulic, do těch nesystémově rozkopaných ulic a zeptejte se jich na názor, jak to vedete,“ napsal Tomáš Kopecký.„Tahle trapárna nejde slušně komentovat. Prostě Piráti-šašci, nic jiného!“ vyslovil se k příspěvku Hřiba Mirek Blinka.Němcová se má také na co „těšit“ ¨v komentářích pod svým statusem.„A polovinu života proseděla v parlamentu a nyní za zásluhy v trafice, jménem Senát. Krásný životopis!“ zareagoval Petr Kaban.„Pokud vím, tak se občané Krymu rozhodli svobodně, kam chtějí patřit. Tak proč zase podobné bláboly,“ připomněl podstatu věci Jaromír Hrdina.„Demokracie ODS a dalších zní: Bude, jak my řekneme a všechny zlikvidujeme. Od revoluce si mysleli, že vláda je jejich. Omyl. Stačilo to,“ zdůraznila Jarka Juráňová Oudesová.

