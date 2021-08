https://cz.sputniknews.com/20210824/tajfun-v-jizni-koreji-vyhnal-z-domovu-pres-deset-tisic-lidi-15597648.html

Tajfun v Jižní Koreji vyhnal z domovů přes deset tisíc lidí

Tajfun v Jižní Koreji vyhnal z domovů přes deset tisíc lidí

Tajfun Omais se v pondělí prohnal nad Jižní Koreou a způsobil povodně a hrozbu sesuvů půdy, kvůli tomuto nebezpečí muselo přes deset tisíc lidí opustit své... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-24T08:59+0200

2021-08-24T08:59+0200

2021-08-24T08:59+0200

svět

jižní korea

tajfun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/15597602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdb8d7f692884a113e30f87254e4ca08.jpg

Podle Ústředního štábu boje se živelnými pohromami nebyl nikdo zraněn, ale mnoho občanů se v různých oblastech muselo evakuovat. K povodním došlo ve městech Ulsan, Tongen, Sačchon a Pusan. V Ulsanu a Pusanu bez elektřiny zůstalo 217 domů. K pondělnímu večeru kvůli hrozbě sesuvů půdy v provincii Jiní Čolla opustilo své domovy přes deset tisíc lidí.Kvůli silným dešťům byla v provinciích Jižní Čolla a Jižní Kjongsang uzavřena řada silnic, někde byl přerušen provoz také na železnici. Celkem bylo zrušeno 86 letů a 70 lodních spojů, v 18 národních parcích bylo uzavřeno 450 turistických tras.Jak uvádí agentura, varování v souvislosti s tajfunem již bylo odvoláno, v úterý se však v regionu očekávají silné deště.Tornádo na SlovenskuObcí Petkovce v okrese Vranov nad Topľou se 5. srpna večer prohnalo tornádo, poškodilo několik domů. Uvedl to starosta obce Pavol Hybala.Na východním Slovensku se ve čtvrtek 5. srpna přehnalo tornádo, které poškodilo domy místních obyvatel. Bouřky se na východě začaly objevovat už odpoledne. Později se podle záběrů na videu začalo vytvářet slabší tornádo mezi obcemi Bystré, Skrabské a Petkovce a v jejich okolí.Obnova po tornádu v ČeskuPřipomeňme, že jižní Morava se stále vzpamatovává z tornáda, které 24. června zasáhlo Břeclavsko a Hodonínsko. Do míst zasažených živlem stále putuje humanitární pomoc.Hodonínu způsobilo tornádo škodu za 100 milionů korun na městském majetku. Škody na domově seniorů S-centrum, který je v majetku kraje, přesáhly 470 milionů korun.Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k programu Nemovitosti pro podnikatele z tornádem zasažených oblastí. Žádosti začalo přijímat 16. srpna a příjem bude pokračovat do konce roku. Žadatelé budou moci získat až 35 milionů korun na obnovu poškozených provozoven. Zároveň pokračuje příjem žádostí v rámci programu Pomoc po tornádu. Resort na něj již proplatil 14,2 milionu korun na 36 žádostí. Další žádosti čekají vyřízení.

https://cz.sputniknews.com/20210805/vychodnim-slovenskem-se-prohnalo-tornado-a-znicilo-nekolik-domu-15403757.html

https://cz.sputniknews.com/20210625/pomoc-jizni-morave-vlada-uvolni-stovky-milionu-rada-organizaci-vyhlasila-verejne-sbirky-14950404.html

jižní korea

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jižní korea, tajfun