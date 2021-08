https://cz.sputniknews.com/20210824/tajna-sluzba-fizluje-prezidenta-zemana-a-babis-to-nezatrhl-15598918.html

Tajná služba fízluje prezidenta Zemana. A Babiš to nezatrhl

Tajná služba fízluje prezidenta Zemana. A Babiš to nezatrhl

Kontrarozvědka BIS odposlouchává okolí pana prezidenta Zemana a jeho samotného údajně také. A co na to premiér Babiš? Hlavě státu lhal. 24.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-24T15:17+0200

2021-08-24T15:17+0200

2021-08-24T15:17+0200

názory

česká republika

miloš zeman

bezpečnostní informační služba (bis)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/85/46/854690_0:238:2504:1647_1920x0_80_0_0_e9b4251137fa3933a22811e06b1e7b97.jpg

Představte si, drazí čtenáři, následující situaci. Okolí amerického prezidenta odposlouchává tajná služba. Vlastní tajná služba. To by byl skandál, který by otřásl celými Spojenými státy. Anebo kdyby německá kontrarozvědka tajně četla, co si píší poradci Angely Merkelové. Evropa by asi zažila největší špionážní skandál od prozrazení odposlechů evropských politiků americkou zpravodajskou službou NSA.A pak tu máme Českou republiku. Zemi, kterou za několik týdnů čekají kruciální volby. A na stole jsou také odposlechy. Ale ne kdovíkoho. Poradce hlavy českého státu. A nepřímo tím i samotného pana prezidenta Miloše Zemana.Co to vyvolalo v České republice? Aplaus pro Bezpečnostní informační službu, která monitoring blízkého okolí pana prezidenta Zemana provádí. Média hlavního proudu, lepšolidi a liberální politici si určitě neuvědomují, že ten potlesk je potleskem nad omezení demokracie a fízlování.O co jde? Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka podle pana prezidenta Miloše Zemana nařídil před několika lety odposlechy lidí z prezidentova nejbližšího okolí. Prezident Zeman Blesku řekl, že se v minulosti dozvěděl, že BIS odposlouchává lidi v jeho okolí.Nejedná se podle něj jen o ekonomického poradce Martina Nejedlého. Podle Zemana je Nejedlý spíš okrajovým jménem. Protože Zeman nemá mobilní ani pevný telefon, týkají se odposlechy i jeho, řekl.„Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, a tedy i mě," řekl Zeman. Dodal, že kvůli záležitosti kontaktoval premiéra Andreje Babiše, který mu posléze sdělil, že odposlechy zastavil. „Ale nebyla to pravda, z útrob BIS jsem se dozvěděl, že odposlechy pokračují," uvedl Zeman. Doplnil, že věc do voleb nechtěl zveřejňovat za podmínky, že po 15. srpnu by Koudelka nepokračoval v čele BIS. Kabinet ho ale vedením kontrarozvědky pověřil do jmenování nového šéfa.Co tu máme? Skandální počínání české kontrarozvědky, která zjevně nemá úctu k panu prezidentovi Zemanovi a nerespektuje soukromí jeho okolí a ve výsledku ani to jeho. To je ostudné a v civilizované zemi by se šéf tajné služby vzdal svého postu.To v Česku samozřejmě nehrozí. BIS má vliv na politiku naší republiky a politici liberálního spektra to podporují. A výsledek voleb do Poslanecké sněmovny bude určující pro další kariéru Koudelky.A to navazuje na další věc. Premiér Andrej Babiš slíbil panu prezidentovi Zemanovi, že odposlechy zastaví. Přitom vláda ani premiér nemají žádnou kompetenci k povolování a zastavování odposlechů. Proč něco takové sliboval panu prezidentovi, není proto jasné.Anebo to jasné je. Babiš chtěl pana Zemana přechytračit. Aby i po volbách zůstal předsedou vlády a sestavil vládní kabinet, třeba s ODS nebo jinou stranou popřípadě stranami, potřebuje k tomu jmenování prezidentem. A proto Babiš musí mazat panu Zemanovi med okolo úst, předcházet si ho, a jak se ukazuje, tak i lhát.Jenže! Když se lež provalila, tak to může mít opačný efekt. Pan Zeman nemusí Babiše premiérem jmenovat, ani kdyby totálně přejel Piráty. Šéf ANO si svou budoucnost šeredně zavařil.O skandálu s odposlechy a politických podvodech Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.„Nemáme k této kauze všechny potřebné informace ze všech klíčových zdrojů, ale z dosavadního průběhu her okolo jmenování ředitele BIS na další funkční období lze usuzovat mnohé.Je zjevné, že premiér Babiš – bez ohledu na poslední zprávy o odposleších – přislíbil prezidentu Zemanovi to, že plk. Koudelka v pozici ředitele BIS již pokračovat nebude – ovšem následně jej pověřil řízením služby do řádného jmenování nového ředitele, které má provést až vláda disponující důvěrou Poslanecké sněmovny zvolené v letošních říjnových volbách.Můžeme se jen domýšlet, proč se tak stalo a proč premiér riskuje nepřízeň prezidenta v klíčovém povolebním období, kdy nejprve pouze Miloš Zeman bude rozhodovat o jménu budoucího premiéra a podobě nové vlády. Nemusí jít (jen) o určitý nátlak na Andreje Babiše ze strany současného vedení BIS za pomocí utajovaných materiálů – ale mnohem spíše jde o premiérovu pragmatickou úvahu, jelikož ví, že Miloš Zeman bude na Pražském hradě pouze do března roku 2023.Tedy už jen relativně krátkou dobu. A Andrej Babiš ve stejné době zjevně ve vysoké politice ještě končit nehodlá, a tak ve hrách okolo BIS, mimo jiné, myslí i na tzv. zadní vrátka, na dobu, kdy se již v politice nebude muset opírat o Miloše Zemana a kdy už na něm nebude závislý.A zároveň může jít i o snahu nezavřít si cestu k budoucím možným koaličním partnerům, pokud by jimi měly (v nějaké budoucí vládní konstelaci) být např. ODS, KDU-ČSL nebo STAN. A nemusí jít pouze o letošní povolební vyjednávání, ale i o dobu, kdy ve vedení zmíněných stran už budou jiné osoby, než tam jsou dnes.Co se týče odposlechů samotných – premiér v podstatě nemá žádnou efektivní a zároveň zákonnou možnost, jak případné odposlechy politiků ze strany BIS zastavit. Čímž nemá být řečeno, že nemá vůbec žádnou takovou možnost, naopak.Jako ten, jemuž BIS finálně podléhá, má jistě možnosti politické a neformální. Podstatné je i to, zda šlo o odposlechy zákonné, tedy povolené příslušným senátem Vrchního soudu anebo o odposlechy nepovolené. Druhá možnost by byla trestným činem s poměrně vysokou sazbou trestu odnětí svobody,“ říká renomovaný expert.Proč Babiš panu prezidentovi lhal? Vždyť si tím může zavřít cestu do premiérského křesla po volbách.„Můžeme se jen domnívat. A jde i o to, jestli šlo o vědomou lež. Třeba se skutečně pokusil ony odposlechy nějakou formou zastavit a nebyl úspěšný. Víme, že se v poslední době s ředitelem Koudelkou sešel. Na to, abychom odpověděli autoritativně, nemáme dost podkladů.Ale určitě se v nejbližší době objeví další informace a další vyjádření příslušných aktérů.Politicky lze zase očekávat, že premiér se pokusí tuto nepříjemnost prezidentovi kompenzovat jiným ústupkem.A jak jsem již naznačil, určitým prvkem v Babišových úvahách už jsou i myšlenky a strategie spojené s „dobou pozemanovskou“," míní pan Doležal.BIS odposlouchává prezidentovo okolí a nepřímo i prezidenta, který nemá soukromý telefon. Není to hrozná situace?„Ano. BIS, i další (nejen) české tajné služby, postupem doby, i díky enormnímu rozvoji moderních technologií použitelných ke špionážním účelům, posílily svou moc a faktický vliv na politiku a podobu řízení státu. To je jednoznačně neblahý a neakceptovatelný trend.Tajné služby mají být servisními organizacemi ústavních orgánů státu, nikoli subjekty, které hrají vlastní politické hry i za použití prostředků až hranou zákona.Sem spadá i masivní rozšíření odposlechů, se kterými se „svezou“ i osoby, jejichž odposlechy povoleny soudem nebyly. A tajné služby tak – bez jakékoli kontroly – získávají rozsáhlý materiál využitelný k ovlivňování politiky a politiků, kterému klidně můžeme říkat i vydírání.Pomocí těchto materiálů můžou mj. zakrývat svá selhání typu záležitosti okolo vrbětických výbuchů, ingerencí do podoby výuky dějepisu na školách, účelového ovlivňování výběru dodavatele dostavby českých jaderných elektráren anebo neschopnosti predikovat poslední vývoj v Afghánistánu po odchodu vojsk NATO.I proto by se měla významným způsobem posílit nezávislá kontrola tajných služeb. Lze zvažovat i snížení jejich rozpočtů a v neposlední řadě je nejlepší prevencí proti těmto selháváním tajných služeb a jejich snahám o zasahování do politiky pravidelná obměna jejich vedení," říká politolog Tomáš Doležal.

https://cz.sputniknews.com/20210823/nikoli-vsak-nasi-vinou-babis-promluvil-o-tezkem-stavu-rusko-ceskych-vztahu-15588459.html

https://cz.sputniknews.com/20210824/mynar-mam-informace-ze-jsem-byl-opakovane-odposlouchavan-i-sledovan-bis-15598579.html

https://cz.sputniknews.com/20210823/s-babisem-ods-do-vlady-s-ano-nepujde-a-bez-nej-15590990.html

https://cz.sputniknews.com/20210809/sandor-dal-ohledne-bis-zapravdu-stropnickemu-vyzyva-aby-spory-ohledne-koudelky-nebyly-politizovany-15433394.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

česká republika, miloš zeman, bezpečnostní informační služba (bis)