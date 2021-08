https://cz.sputniknews.com/20210824/tak-ukrajinec-tchajwanec-nebo-livanec-na--sitich-reaguji-na-selfie-vystrcila-se-zelenskym-15600672.html

„Tak Ukrajinec, Tchajwanec nebo lívanec?“ Na sítích reagují na selfie Vystrčila se Zelenským

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se pochlubil, jak se účastní oslav 30. výročí nezávislosti Ukrajiny a summitu Krymská platforma. Stačilo málo a byl lidem k... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

„Poměrně dlouhou neformální rozmluvu s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským jsme zakončili potvrzením vzájemné podpory a společným selfie,“ uvedl v popisku ke společnému snímku předseda Senátu.Sledující své emoce z tohoto „výtvoru“ neskrývali.„Nevím, jestli se smát nebo brečet,“ napsal Kat Mydlář„Snad od tebe něco nechytil, debile,“ vyslovil se sledující s nickem Älg.„Tak Ukrajinec, Tchajwanec nebo lívanec? Už v tom mám bordel“ vysmál se Vystrčilovi Kávovar.Následující výrok Miloše Vystrčila rovněž nezůstal bez povšimnutí.„Ukrajina, a to včetně Krymského poloostrova, je nedílnou součástí evropského prostoru a naším blízkým partnerem. Jsem proto rád, že budu moci být přítomen při oslavách tří dekád ukrajinské nezávislosti a jménem České republiky podpořit vznik Krymské platformy,“ stojí na twitterovém účtu ODS.„Miloš Vystrčil je Čech, Miloš Vystrčil je Tchajwanec, Miloš Vystrčil je Ukrajinec, Miloš Vystrčil je světoobčan, Miloš Vystrčil je Všudybyl, Miloš Vystrčil je Všechnoznal, Miloš Vystrčil Politik, Miloš Vystrčil je Unavený a měl by si odpočinout v Kroměříži, tam se odpočívá,“ napsal ve své reakci Vladislav.Za další porci výsměchu předseda Senátu může poděkovat svému stranickému kolegovi, místopředsedovi sněmovního bezpečnostního výboru Pavlu Žáčkovi.„Předseda Senátu Miloš Vystrčil se dnes po svém emotivním projevu v ukrajinském parlamentu dočkal podruhé bouřlivého potlesku stojících poslanců Verchovne rady. Prezentoval naše zkušenosti s anexí části území po Mnichovské dohodě 1938 a s okupací ze srpna 1968,“ uvedl Žáček a sdílel fotografie Vystrčila.Pod tímto statusem uživatelé porovnali předsedu Senátu s Havlem v USA.„Havla vozili po světě jako opici v kleci, když přijede cirkus s panoptikem, je to zábava,“ napsala Angelique.„‚Jsem Ukrajinec‘ zaskřehotal svým silným mužným hlasem a s gesty vítězství vyčkal, až poslance přejdou mrákoty a sálem se rozlehne mohutný aplaus,“ utahuje si z předsedy Senátu Ivo Tesař.

tucinek ten šašek a celý slavný senát je jen pro darmošlapy jako je Vystrčil,Drahoš rozumbrada Fišer,Hilšer a další osazenstvo jejich platy a náklady na provoz raději dát na dětskou onkologii kde by byly tyto náklady lépe a smysluplně využity zrušit tento důchoďák 3

Zdeněk Krátký Tchaiwanec a Ukrajinec – dva kašpárci mimo mísu, loudící Krym na sletu odložených „politiků“. Kromě téhle skupinky parazitů je všem jasné, že se Krym na Ukrajinu nikdy nevrátí. Technicky vojensky by to šlo, ale kapacity na Rusko nestačí, dá se jen štěkat za plotem, či bojácně loudit. 😊 3

