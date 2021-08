https://cz.sputniknews.com/20210824/v-76-letech-zemrel-legendarni-hokejovy-obrance-jan-suchy-15601891.html

V 76 letech zemřel legendární hokejový obránce Jan Suchý

V 76 letech zemřel legendární hokejový obránce Jan Suchý

V úterý zemřel bývalý vynikající hokejový obránce Jan Suchý, člen domácí i mezinárodní Síně slávy. O jeho úmrtí informovala Dukla Jihlava na klubovém webu. 24.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-24T13:54+0200

2021-08-24T13:54+0200

2021-08-24T14:08+0200

česko

hokej

úmrtí

česká republika

tragédie

hokejista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/695/37/6953797_0:196:2001:1321_1920x0_80_0_0_35fc1917df5d6b064c66fb4dd3134e7c.jpg

Informaci o jeho skonu zveřejnila Dukla Jihlava. Legendárnímu československému reprezentantovi bylo 76 let. Během jeho aktivní kariéry byl považován za zřejmě nejlepšího beka na světě.Jan Suchý se narodil v říjnu roku 1944 v Německém Brodě, což je nyní Havlíčkův Brod. Tam začal s ledním hokejem pod vedením trenérů Jana Tománka a Václava Chytráčka. Nevěnoval se ale jen hokeji, hrál i fotbal, byl členem širšího kádru juniorské reprezentace. Pro svou budoucí kariéru si vybral hokej, a narukoval do Jihlavy v roce 1963.Právě zde, v Jihlavě, vytvořil dvojici s obráncem Ladislavem Šmídem. V Dukle Jihlava za svou kariéru získal sedm mistrovských titulů a hrál tam až do roku 1979. Následně se rozhodl pro zahraniční angažmá v Rakousku a Německu.Nutno podotknout, že jako jediný obránce v historii nejvyšší československé hokejové soutěže dokázal vyhrát kanadské bodování soutěže v sezoně 1968-69 se ziskem 56 bodů a stal se vítězem ankety Zlatá hokejka – dokonce dvakrát.Co se týče mezinárodní scény, pak získal v dresu Československa stříbrnou medaili na olympiádě v Grenoblu, na kontě má i čtyři stříbra a dva bronzy z mistrovství světa. Celkově nastřílel v reprezentaci 44 gólů a drží i jako obránce několik neoficiálních rekordů. Například v roce 1971 vstřelil v zápase proti Košicím tři góly za neuvěřitelných 47 sekund.Zemřel Gerd MüllerVe věku 75 let zemřel jeden z nejlepších střelců fotbalové historie Gerd Müller. Smutnou zprávu oznámila tisková služba mnichovského klubu Bayern.Müller zemřel 15. srpna ve věku 75 let. Příčina smrti nebyla upřesněna, ale v posledních letech trpěl legendární sportovec Alzheimerovou chorobou.Kvůli nemoci zbytek života fotbalista strávil v pečovatelském domě. Za svou neuvěřitelnou kariéru Müller vstřelil neskutečných 68 gólů v 62 reprezentačních utkáních. Útočník má na svém kontě 566 gólů v 607 zápasech za Bayern. Müller je nejlepším střelcem v historii klubu a bundesligy.Müller získal s klubem významné trofeje jako tituly mistra světa a mistra Evropy, dále trojnásobný vítěz Ligy mistrů Evropy, čtyřnásobný mistr a vítěz Německého poháru. Fotbalista obdržel dvakrát ocenění Zlatá kopačka a jednou Zlatý míč.

https://cz.sputniknews.com/20210815/zemrel-jeden-z-nejlepsich-strelcu-fotbalove-historie-gerd-mller-15498457.html

spartakiáda Honza Suchý byl hokejový gólman a obránce, co on schytal střel svým tělem bylo obdivuhodné , ale byl také silný kuřák. 2

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hokej, úmrtí, česká republika, tragédie, hokejista