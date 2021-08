https://cz.sputniknews.com/20210824/zeman-velvyslancum-nedavejte-prednost-ideologickym-a-studenovalecnickym-vykrikum-15603343.html

Zeman velvyslancům: Nedávejte přednost ideologickým a studenoválečnickým výkřikům

Prezident Miloš Zeman dnes přijal české velvyslance při jejich každoroční poradě na Pražském hradě. Tématem diskuze byl kromě jiného i Afghánistán, kam se... 24.08.2021, Sputnik Česká republika

Prezident Miloš Zeman dnes přijal české velvyslance při jejich každoroční poradě na Pražském hradě. Tématem diskuze byl kromě jiného i Afghánistán, kam se podle jeho slov bude muset Severoatlantická aliance vrátit.Tuto poradu zahájil ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Poděkoval za spolupráci s prezidentem, čehož si podle jeho slov velmi váží.Prezident ve svém projevu hovořil o Afghánistánu a Tálibánu*. Podle jeho slov situace určitě pozitivní není. Dodal, že by tato země neměla poučovat ostatní země v tom, co mají a nemají dělat, jelikož to působí směšně. Konstatoval, že své názory na vývoj situace řekl již dříve během setkání v NATO.Sdělil, že do Afghánistánu se bude muset Severoatlantická aliance vrátit. „Nejdříve však musí přijít vlna teroristických útoků, bude to ještě chvíli trvat,“ uvedl.Zeman o DukovanechVe svém projevu se dotkl i stavby jaderných bloků v Dukovanech, odkud bylo vyloučeno Rusko i Čína. „Nedávejte přednost ideologickým výkřikům, ale ekonomické práci pro naši republiku,“ sdělil.Dodal, že právě Rusko má podle jeho slov na takovou zakázku nejlepší reference. Podle slov prezidenta je snížení počtu účastníků v tendru na vybudování jaderné kapacity v Dukovanech učebnicovým příkladem zvýšení ceny zakázky o několik desítek miliard korun.On sám o sobě uvedl, že je „českým agentem“ a sdělil, že je pošetilé východní trhy odmítat. „Odmítnout exportní možnosti na těchto a dalších trzích je pošetilé. Pošetilé jsou i studenoválečnické postoje,“ sdělil.Za zmínku stojí, že tato porada s velvyslanci trvá celý týden do pátku, avšak přijetí na Pražském hradě je jedním z hlavních bodů.Dřívější Zemanova slovaPřipomeňme, že prezident se k situaci k Afghánistánu vyjadřoval již dříve v rozhovorech. Po debaklu NATO v Afghánistánu by podle Zemana mělo dojít k reformě NATO. V rozhovoru Zeman uvedl, že s odchodem USA z Afghánistánu může docházet k teroristickým útokům po celém světě. Prezident během rozhovoru uvedl také jméno bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který o celé operaci rozhodl ještě během svého úřadování. O ukončení „nákladných zahraničních válek“ mluvil Trump už v roce 2016. Později určil i datum definitivního stažení na 1. května 2021, což je 20. výročí vpádu Američanů do Afghánistánu. Biden pak posunul toto datum na 11. září.Zopakoval svá slova, že souhlasí s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který řekl, že nepřítelem NATO není Rusko, ale mezinárodní terorismus. Naopak nesouhlasil s ministrem zahraničí Kulhánkem, že s Tálibánem* se má jednat. Zeman zopakoval, že s teroristy se nejedná. Obává se, že útoky Tálibánu* by mohly být ještě razantnější.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

Karel Adam Poslední dobou s panem prezidentem Zemanem v mnoha otázkách nesouhlasím. 4

zesileni Pokud by se muselo do Afghánistánu vracet, měla by to být akce včetně Ruska, případně Číny na popud OSN. Na takovou spolupráci ovšem USA a jeho poskoci v NATO, nemají. Oni jsou vládci vesmíru. 4

