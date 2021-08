https://cz.sputniknews.com/20210825/bezprecedentni-situace-v-ceske-televizi-jednani-rady-se-poprve-neuskutecnilo-15614646.html

Bezprecedentní situace v České televizi: Jednání Rady se poprvé neuskutečnilo

Server Novinky píše o tom, že středeční jednání rady České televize skončilo, ledva začalo. V novodobé historii organizace k tomu došlo poprvé. Počet členu... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Dostavilo se jen pět radních, kdyžto minimální počet vyžadoval osm.Omluvila se šestice členů, včetně předsedy rady Pavla Matochy a také Zdenka Šarapatky, jehož mandát skončí v polovině září.Poprvé nebyla přítomna radní a kandidátka do Poslanecké sněmovny za Volný blok Hana Lipovská.Ze zákona ČT vyplývá, že je potřebná účast nadpoloviční většiny, tedy přítomnost nejméně osmi členů.Situace je komplikována tím, že poslanci stále nezvolili čtyři nové radní za ty, kterým v květnu skončil mandát, takže rada má momentálně pouze jedenáct členů.Uveďme, že Lipovská na svém facebokkovém účtu avizovala, že se na zasedání ne objeví.„Nebudu na jednání, nechci peníze. Dnes poprvé od svého zvolení nebudu přítomna na jednání Rady ČT. Omluvila jsem se ze závažných osobních důvodů. Zároveň jsem požádala členy Rady ČT, aby má odměna za srpen byla snížena na 0 Kč. Vzhledem k tomu, že sama o snížení odměny rozhodnout podle zákona nemohu, požádala jsem písemně o rozhodnutí kolegy radní. Věřím, že mi vyhoví,“ stojí ve statusu Lipovské.Na začátku měsíce Lipovská v pořadu Rozstřel na serveru iDNES.cz promluvila o tom, co charakterizuje dnešní činnost Rady ČT. Upozornila, že je de facto paralyzována před volbami, a proto všechno, co se tam nyní děje, je podle ní plýtvání penězi koncesionářů. Lipovská přitom podotkla, že jako kandidátka Volného bloku nehodlá odejít z Rady ČT.„Myslím, že to byl příklad paní Dany Makrlíkové, která kandidovala za ODS, nebyla zvolena a zůstala v Radě,“ připomněla Lipovská.Poznamenala však, že dnes už není nezbytně nutné, aby vykonávala mandát člena Rady České televize, neboť se jí i beztak podařilo provést v Radě ČT velice podstatnou věc, kterou je podání trestního oznámení na generálního ředitele ČT. Jakákoliv další úsilí by dnes byla podle ní zcela marná, protože Rada už prý do voleb nebude nic řešit. Svou účast v předvolební kampani vidí proto jako jediné rozumné řešení.„Tato Rada, která je bezzubá, tak této Radě věnovat dva měsíce energii, je podle mě plýtvání penězi koncesionářů. Já bych chtěla vysvětlovat své kroky. A kdybych se po dvou měsících do Rady ČT vrátila, tak bych aspoň měla čisté svědomí, že jsem udělala, co jsem mohla,“ prohlásila Lipovská.Hlavním důvodem nečinnosti Rady ČT je podle Lipovské to, že se bojí, že ji Sněmovna odvolá.

