Bývalá prezidentka Bolívie Áñezová prohlásila, že už nechce žít

Bývalá prezidentka Bolívie Áñezová prohlásila, že už nechce žít

Bývalá prezidentka Bolívie Jeanine Áñezová, která je ve vyšetřovací vazbě kvůli obvinění z podněcování ke vzpouře a ze spiknutí, prohlásila, že už nechce žít... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

„Každých 10 minut vstoupí někdo do její cely, aby ji špehoval, kladl nějaké otázky, apod. Žije v nepokoji, v neklidu, bez odpočinku, protože neví, co jí chtějí udělat: uspat, otrávit anebo přemístit neznámo kam,“ uvádí se v blogu Áñezové, který píší její příbuzní.Vedení bolivijského nápravného systému dovolilo dříve příbuzným Jeanine Áñezové zůstávat s ní v noci, aby zabránili pokusu o úmyslné poškození zdraví, který podnikla na znak protestu proti svému zatčení.Po tomto incidentu ohodnotilo zdravotní stav Jeanine Áñezové konzilium za účasti psychologů a lékařů, které pozvala rodina bývalé hlavy státu. Vězeňské autority zdůraznily, že podmínky jejího vězení překračují rámec nápravného systému a mohou se považovat za privilegované – má totiž přístup k lékaři a k lékařskému zařízení ve dne v noci, dostává léčbu všech svých nemocí předepsané vnějšími lékaři, a jí jenom to, co jí přinášejí denně příbuzní.Opoziční média spojují incident s Áñezovou se zprávou o eventuálním trestním stíhání její dcery Caroliny Riberové za předpokládanou korupci ve skupině sociálního zabezpečení při prezidentovi, v níž pracovala v době, kdy její matka dočasně řídila stát.Jeanine Áñezová je ve vazbě už pět měsíců. Policie ji zadržela v noci na 13. března kvůli podezření z terorismu, podněcování ke vzpouře a ze spiknutí v rámci vyšetřované kauzy státního převratu. Minulý týden před jejím pokusem sebepoškození předložila generální prokuratura Bolívie Nejvyššímu soudu nová obvinění proti bývalé prezidentce.Poté, co bolivijská opozice oznámila hromadná narušení v prezidentských volbách 20. října 2019, prezident Evo Morales na nátlak vojáků podal demisi a zemi opustil. Po něm podalo demisi celé nejvyšší vedení Bolívie. Moc převzala opoziční místopředsedkyně senátu Jeanine Áñezová. V nových prezidentských volbách v roce 2020 zvítězil socialista Luis Arce, který je stoupencem Moralese.

