Dítě z obálky alba skupiny Nirvana vyrostlo. Teď žaluje skupinu za šíření dětské pornografie

Každý z nás určitě zná legendární skupinu Nirvana a jejich známé album Nevermind. Na obálce je vyobrazeno nahé dítě ve vodě, jak plave za dolarem. Dítě... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Na obálce alba, která vznikla v roce 1991, je vyobrazen teď už dospělý Spencer Elden. Ten žaluje žijící členy skupiny Nirvana, dědice Kurta Cobaina a lidi, kteří se zabývali designem obalu, za porušení federálních zákonů o dětské pornografii. Informuje o tom Pitchfork.Elden má za to, že jeho zákonní zástupci nikdy nedávali souhlas na použití jeho fotografií, o to víc na „komerční dětskou pornografii s jeho tváří“. Elden svoji postavu na obálce nazývá „nucením ke komerčním aktivitám sexuálního charakteru“ a „obchodováním s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování“. Žalobce má za to, že byl poškozen na celý zbytek života.Většinou se obrázek z alba skupiny Nirvana, na které malé dítě plave za dolarem, chápe jako kritika kapitalismu. Právník Eldena však přišel s úplně jinou interpretací. Podle jeho názoru bankovka, za kterou dítě plave, z něj dělá sexuálního otroka.Hlavní postava obálky alba tak požaduje od každého účastníka sporu 150 tisíc dolarů jako kompenzaci. Kromě toho požaduje zákaz dalšího šíření obalu alba s jeho fotografií.Fotograf Robert Weddle byl přítelem Eldenova otce, který měl dát souhlas s focením syna za 200 dolarů. Podle slov Eldena nikdy za fotografii další peníze nedostával.Samotný Elden několikrát opětovně fotil tu samou scénu v bazénu během několika let po sobě. Dokonce si na hruď nechal udělat tetování Nevermind. V interview pro média se vyjádřil, že má smíšené pocity ohledně fotografie na CD. V rozhovoru pro Herald Sun v roce 2007 uvedl, že je super vědět, že je na obalu alba, ale je zvláštní, že ho všichni viděli nahého. „Cítím se jako největší pornohvězda na světě,“ uvedl tehdy. V roce 2016 v rozhovoru pro GQ Australia uvedl, že je nespokojen, že je na obálce alba a že neměl právo se rozhodnout.

