https://cz.sputniknews.com/20210825/farna-hodnoti-vysledky-prace-a-avizuje-novou-etapu-citim-ze-nove-album-prichazi-mini-fanousci-15610812.html

Farna hodnotí výsledky práce a avizuje novou etapu. „Cítím, že nové album přichází,“ míní fanoušci

Farna hodnotí výsledky práce a avizuje novou etapu. „Cítím, že nové album přichází,“ míní fanoušci

Známá zpěvačka česko-polského původu Ewa Farna zveřejnila na svých sociálních sítích video, které podle jejích slov odráží to, čím zpěvačka žila během natáčení... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T20:33+0200

2021-08-25T20:33+0200

2021-08-25T20:33+0200

celebrity

instagram

píseň

tvorba

ewa farna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/15204680_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_80199fb354216f1827650d11eb29aa63.jpg

Dále uvádí, že už tehdy věděla, že to bude první vlaštovka z desky a že je pro ní písnička naprosto zásadní a důležitá.To, že měl tento song zásadní význam nejen pro Ewu, v komentářích potvrdila spousta sledujících, kteří se podělili s příběhy svého těla a poděkovali zpěvačce za skvělou skladbu.„Ta písnička je tak výstižná. Je úžasná. Děkuji za ní. Moje tělo dokázalo odnosit tři krásné děti. A jsem za to svému tělu moc vděčná,“ přiznává se jedna ze sledujících.„Děkuji Ewo. Jsme krásné takové, jaké jsme. Díky za tělo, díky za adekvátnost. Čekám na album,“ píše další uživatelka.„Ta písnička je úplně nejvíc, taky jsem odnosila tři děti, pak jsem měla několik operací a moje tělíčko je prostě trochu zjizvené a taky nejsem žádná twigi a dávno si z toho hlavu nedělám, a taky proč, vždyť je mi pomalu 64 let a tomu komu se líbím, s tím jsem 40 let, a vydržela jsem jeho zlobení, tak proč bych si měla kazit krásný zbytek života. Jizvy se nějak zahojí, když se dokázaly skoro zahojit na duši, tak na těle už je člověk nevnímá, protože jsou jeho součástí až do smrti. Ještě jednou Ewi děkuji za krásné písničky, které nejen zpíváte, ale skládáte je a protože jsou ze života a od srdce. Ewi moc a moc děkuji,“ tak takovou poklonu složila Ewě věrná fanynka.„Neuvěřitelně silná písnička…Jsem za ní opravdu ráda, tolik lidí okolo mě i já samotná jsem z toho songu opravdu paff, protože vše co říkáš, je úplná pravda…Děkuju,“ píše další.Mnozí uživatelé se už těší na další etapu, a netrpělivě očekávají nové album.„Čekám na desku,“ píše sledující.„Děkujeme za Tělo a už se těšíme na další singl a album,“ píše další.Farna a její song TěloEwa Farna nedávno představila svoji písničku Tělo, které je věnováno tématu přijetí sebe sama a svého těla.Ve videoklipu se objevilo množství odvážných žen, které se nebály veřejně ukázat stopy, které na jejich těle zanechal život. V některých případech se jedná o stopy po mateřství, což je ten příjemnější případ, mnohé ženy však poznačily různé nemoci nebo úrazy.V klipu se strie po těhotenství nakonec odvážila ukázat i Ewa Farna. Zpěvačka se svěřila s tím, že ukázat poporodní strie pro ni bylo velice těžké, původně prý ani neplánovala je ukazovat. Zdůraznila, že lidské tělo si zaslouží, aby ho oslavovali za jeho funkční kvality, a ne ty estetické. Přiznala se ale, že celý život svoji postavu řeší.Hit Tělo nese poselství neodsuzovat ostatní lidi za to, jak vypadají.

https://cz.sputniknews.com/20210822/ewa-farna-promluvila-o-tom-co-by-vzkazala-svemu-mladsimu-ja-poradila-take-co-funguje-na-kocovinu-15585094.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, píseň, tvorba, ewa farna