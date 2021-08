https://cz.sputniknews.com/20210825/fiala-varuje-musime-zastavit-hrozbu-vlady-populistu-extremistu-a-komunistu-15613780.html

Fiala varuje: Musíme zastavit hrozbu vlády populistů, extrémistů a komunistů

Koalice Spolu představila billboardy, které bude využívat během volební kampaně. Mají pozitivní a i negativní slogany. Představili je spolu lídři ODS Petr... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Ty pozitivně laděné slogany hlásají: „Změna, které můžete věřit.“ Naopak, ty negativní před něčím varují: „Hrozba, kterou musíme zastavit!“Slogany s varovným sdělením upozorňují na spolupráci ANO, SPD a KSČM. Informoval o tom Fiala také na svém účtu na Twitteru.Extrémisté a populisté by mohli podle Fialy posouvat Českou republiku blíže k Rusku.Podle informací ale budou v kampani dominovat billboardy s pozitivním odkazem, a to v poměru 3:1, pro iDNES.cz to potvrdil šéf volebního štábu a předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.Podle Pekarové Adamové má koalice Spolu jasný plán, jak dát zemi dohromady. Babišovi opět vytkla příliš vysoký počet obětí covidu.„Máme čistý štít, dobrý program a věříme, že tím dokážeme občany přesvědčit,“ řekl Jurečka.Stanjura také iDNES.cz informoval, že v ODS je značně menšinový názor, že by ODS mohlo jít po volbách do vlády s ANO, kdyby Piráti a STAN nenabraly po volbách většinu – 101 a více křesel.Takové spolupráce se neobává ani Pekarová Adamová.Voličské preferenceJak vychází z průzkumu, který vypracovala agentura Kantar pro Českou televizi, hnutí ANO by vyhrálo s 27,5 procenty hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by obě měly shodně po 21 procentech. Na čtvrtém místě by se umístilo SPD s deseti procenty. Do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. Komunisté by získali pět procent.Naopak sociální demokraté by do Sněmovny nepostoupili, jelikož jejich předpokládaný zisk by byl 3,5 procenta. Po dvou procentech by měla Trikolóra Svobodní Soukromníci a Volný blok.Ve variantě bez ohlášených koalic by vyhrálo opět hnutí ANO s 26,5 procenty hlasů, na druhém místě by skončili Piráti s 12 procenty, na třetím místě pak ODS s 11,5 procenty. Starostové by získali 10,5 procenta, SPD pak 9,5 procenta. Podle této varianty by se do Poslanecké sněmovny dostala i Přísaha Roberta Šlachty, TOP 09 a komunisté. ČSSD by se nedostala do Poslanecké sněmovny ani v tomto modelu.Průzkum probíhal mezi 2. až 13. srpnem, zúčastnilo se ho 913 lidí. Podle autorů průzkumu činí statistická chyba jeden až 3,5 procentního bodu.

Zdeněk Krátký Čekatelé na koryta z ODS Petr Fiala, KDU-ČSL Marian Jurečka a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová jsou věrohodní asi jako vegetariánští žraloci. 1

Červenáček Fiala bezcharismatický, bývalý šéfredaktor časopisu Sudetonemeckého landsmašaftu opět útočí. A opět - propaguje vůbec svůj program ? 🐸🐸🐸🐸 1

