Foldyna: Znám východisko ze slepé uličky, do které politici vtlačili vztahy mezi Moskvou a Prahou

Foldyna: Znám východisko ze slepé uličky, do které politici vtlačili vztahy mezi Moskvou a Prahou

Při každoroční poradě s diplomaty ministr zahraničí Jakub Kulhánek odmítl „úplnou demontáž" česko-ruských vztahů. Dodal však, že návrat k normálu bude trvat...

2021-08-25T17:58+0200

2021-08-25T17:58+0200

2021-08-25T17:58+0200

Co můžeme od této diskuse očekávat? Sputnik se zeptal poslance Jaroslava Foldyny (SPD).Foldyna: Ministr Kulhánek se zatím jeví jako poměrně racionálně konající člověk, takže by se dala čekat snaha o normalizaci vztahů České republiky a Ruska. Stranický šéf ministra Kulhánka, ministr vnitra Hamáček, je ale spolupracovníkem Aspen Institutu, což je jen prodloužená ruka jedné z frakcí amerických demokratů, takže z jeho strany lze čekat snahu o další eskalaci napětí. Pozice předsedy ČSSD je ale ve straně slabší, a strana samotná je už ve fázi politické klinické smrti, takže který z obou výše uvedených směrů převáží, si netroufnu odhadnout.Proč se tento kulatý stůl, jak bylo uvedeno, bude konat za zavřenými dveřmi?Nenapadá mě jiný důvod, než ten, aby Aspenovci měli vše pevně pod kontrolou, a mohli případnou dohodu popřít, či jakkoli jinak torpédovat. České republika už bohužel samostatnou zahraniční politiku nedělá.Co by podle vás mohla Česká republika udělat pro uvolnění vztahů s Moskvou? Najít důstojné místo pro sochu maršála Koněva v Praze? Přestat obviňovat Moskvu z organizování výbuchů ve skladech ve Vrběticích a nežádat náhradu milionových škod? Vyřešit konečně problém s ruským velvyslanectvím?Socha Koněva je jistě velký symbol, ale její umístění asi není, v tento okamžik, ta nejdůležitější otázka – už jen proto, že jde o tak silný symbol. Neobviňovat nikoho bez důkazů a nevyhánět vzájemně své diplomaty, by jistě k uvolnění vztahů prospělo… Je však smutnou skutečností, že v tomto směru byly mezi našimi zeměmi vykopány hluboké příkopy a chvíli bude trvat, než se je podaří zahladit. Jak už jsem řekl: Česká republika na vlastní zahraniční politiku dnes v podstatě rezignovala a stala se jen jakousi gubernií, o kterou se perou byrokraté z Evropské unie, američtí demokraté a všechny možné nadnárodní korporace. My napřed musíme získat zpátky alespoň kus naší bývalé suverenity a teprve pak můžeme začít napravovat škody, které byly za posledních pár let napáchány vztahům s Ruskem.Pokud byste byl mezi účastníky této diskuse u kulatého stolu, co byste pravě vy navrhl pro zlepšení vztahů s Ruskem?Navrhl bych okamžité zrušení sankcí a co největší podporu vzájemného obchodu. Je to jednak pro obě strany ekonomicky výhodné a navíc; tam kde se dělají dobré obchody a kde se lidé vzájemně potkávají a poznávají, nevznikají tak snadno konflikty. Dnes mi přijde, že Rusy a Čechy někdo cíleně odděluje právě proto, aby mezi námi snadněji mohl vyvolávat konflikty. K tomu bych ještě dodal, že vzájemné poznávání v mém pojetí předpokládá respekt k tradicím a způsobu života toho druhého. Jak říká jedno staré srbské přísloví „Cizí nechceme, svoje nedáme“. Je pravdou, že máme mnoho věcí, které každý vidíme jinak, a je to tak asi i správné, pak máme ale určitě mnohem více věcí, na kterých se shodneme. Právě zde musíme začít a pak uvidíme, kam nás naše cesty dovedou…

