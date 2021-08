https://cz.sputniknews.com/20210825/jako-by-to-byl-hoax-cirtkova-se-zamyslela-nad-informacemi-ktere-byly-poskytovany-o-afghanistanu-15611243.html

Jako by to byl hoax, Čírtková se zamyslela nad informacemi, které byly poskytovány o Afghánistánu

Jako by to byl hoax, Čírtková se zamyslela nad informacemi, které byly poskytovány o Afghánistánu

25.08.2021

2021-08-25T13:29+0200

2021-08-25T13:29+0200

2021-08-25T13:29+0200

Výjimkou není ani advokátka Monika Čírtková, u které vznikla otázka, s jakými informacemi vlády účastníků pracovaly, a jaké byly sdělovány široké veřejnosti.Dále se na situaci snaží shlédnout z pozice běžného konzumenta mainstreamového zpravodajství. Podle Čírtkové by se ten mohl domnívat, že v Afghánistánu dochází k budování svobodného demokratického režimu, poznamenává, že operace se dokonce jmenovala Trvalá svoboda. Dochází k cvičení místní armády, teroristé byli poraženi, a celá akce přináší užitek.A následně konstatuje, že to všechno byl omyl, nebo dezinformace?„Zcela teď pomíjím otázku, zda západní vlády znaly pravý stav věcí, nebo jednaly v omylu,“ píše dál a dodává, že pokud si chceme zachovat alespoň nějakou důvěru ve kvalitu zpravodajských informací, to zvolíme první možnost, pokud však chceme zachovat elementární důvěru v politickou správu země, upřednostníme druhou variantu.Když však přemýšlí dál, dochází k tomu, že vše může být ještě horší, když podobné konstrukce z informací, neodpovídajících skutečnosti, nebo ochota takové informace veřejnosti poskytovat, můžou sloužit jako podklady pro rozhodování vlád i v jiných případech.Afghánská legenda se doslova zhroutila jako domeček z karet. Obyvatelé Západu teď zjistili, že dvacet let jim poskytovali falešný obraz reality.Dále se však ptá, co bude, když se za nějaký čas poté, co na ni bylo vynaloženo obrovské množství prostředků a doplatí na ni spousta lidí, stejným způsobe zhroutí i jiná agenda? Co když další takovou situací bude například klimatická krize, nebo například boj s pandemií?Situace s AfghánistánemPo stažení z Afghánistánu amerických vojáků podnikli vzbouřenci útok a dobyli všechna velká města, po čemž vyhlásili konec dvacetileté války. V nejbližší době má být stanovena forma vlády, s prozatímní vládou Tálibán* nesouhlasí.Prezident Ghaní opustil Afghánistán a po dvou dnech promluvil ze SAE na videu, ve kterém slíbil, že se vrátí do vlasti. Viceprezident Saleh, který rovněž opustil zemi, prohlásil, že se nyní podle ústavy stává hlavou státu a vyzval k ozbrojenému odporu proti Tálibánu*.*teroristická organizace zakázaná v Ruské federaci

Zdeněk Krátký Tady se názorně ukazuje, jak pošetilé je uvěřit mainstreamovým médiím, která jsou placena lidmi, kteří chtějí, abychom si mysleli, co oni chtějí, abychom si mysleli. Tento postup je sice v počátku úspěšný, ale časem zkanibalizuje sám sebe a svět se ukáže v nahotě své reality. Není to jen případ Afgánistánu, „pravdy“ o Lybii a Ukrajině, atd jsou nám servírovány denně. 2

Simo Häyhä právníků máme početná stáda. To by jste rovnou mohli psát co o dané věci řekl starý horník z horní dolní. 1

afghánistán

2021

