Johnny Depp si ocenění Donostia rozdělí s herečkou Marion Cotillard. Skandál se nevyplatil

Marion Cotillard jakož jedna z nejznámějších hereček mezinárodního formátu převezme ocenění 17. září při slavnostním zahájení festivalu.Dříve porota udělila toto ocenění herci Johnnymu Deppovi, jemu bude předána 22. září. Toto rozhodnutí však rozzlobilo spoustu filmařů i novinářů.Proti byla také prezidentka Španělské asociace filmařek a audiovizuálních médií, režisérka Cristina Andre. Důvodem jejího protestu byl soudní proces.V loňském roce v létě s Deppem probíhal soud proti bulvárnímu deníku The Sun, který v roce 2018 napsal, že Depp bil svoji bývalou manželku Amber Heard. Herečka a bývalá manželka Deppa tvrdí, že v roce 2016 se měl dopustit domácího násilí. Manželství trvalo od roku 2015 do roku 2017. Podle jejích slov herec v tomto období bral drogy a hodně pil. Depp však kategoricky odmítá, že by se dopouštěl fyzického násilí ve vztahu ke své bývalé ženě.Herec však u soudu prohrál a bylo zamítnuto také jeho odvolání.V reakci vedení filmového festivalu uvedlo, že Depp nebyl odsouzen za žádný zločin.Festival San Sebastian se poprvé konal v roce 1953. Během festivalu jsou udělovány ocenění Golden Shell za nejlepší film, Silver Shell za nejlepší výkon v hlavní roli, vedlejší roli a nejlepší režii. V rámci festivalu je udělováno také ocenění Donostia, což je ocenění za přínos kinematografii.

