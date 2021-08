Merkelová: Afghánistán by se mohl stát ohniskem terorismu

„Nová realita je hořká, ale musíme se s ní vyrovnat. Naším cílem by mělo být zachování co nejvíce změn, ke kterým došlo v Afghánistánu za posledních 20 let. Mezinárodní společenství by si o tom mělo promluvit, a to i s Tálibánem. Nemohou existovat bezpodmínečné dohody. Nemělo by to být. Je nám všem jasné: bude to obtížné, ale musíme to zkusit... Budeme úzce koordinovat naše činy s našimi evropskými a mezinárodními partnery. Konzultace již začaly v EU, NATO a G7, také jsem o tom mluvila s ruským prezidentem (Vladimirem) Putinem, v tomto dialogu se musí pokračovat,“ prohlásila Merkelová ve Spolkovém sněmu.