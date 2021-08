https://cz.sputniknews.com/20210825/ministerstvo-zahranici-rf-odsoudilo-zneucteni-pomniku-2-svetove-valky-v-moldavsku-15612215.html

Ministerstvo zahraničí RF odsoudilo zneuctění pomníků 2. světové války v Moldavsku

Ministerstvo zahraničí RF odsoudilo zneuctění pomníků 2. světové války v Moldavsku

Rusko rozhodně odsuzuje zneuctění pomníků 2. světové války v Moldavsku a počítá s důkladným vyšetřováním incidentů, oznámilo ruské ministerstvo zahraničí. 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T12:58+0200

2021-08-25T12:58+0200

2021-08-25T12:58+0200

rusko

moldavsko

2. světová válka

zneuctění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/15612191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a69c0a1332c62c159dab1363bd63c2d.jpg

Minulý týden byl v okrese Edineţ Moldavské republiky poškozen pomník vojáků 3. gardové Umaňské výsadkové divize, která přistoupila ke státní hranici v oblasti řeky Prut v břenu roku 1944. Vandalové rozbili pamětní desku na počest hrdinů výsadkářů. V pondělí v Kišiněvu zneuctili neznámé osoby pamětní nápis z dob 2. světové války „Prohledáno. Miny tady nejsou“, který byl městskými úřady moldavské metropole uznán za historickou památku.„Rozhodně odsuzujeme tyto hnusné vandalské činy a počítáme s důkladným vyšetřováním a s pohnáním viníků k odpovědnosti v souladu se závazky Kišiněva podle dohody z roku 2011 o zvěcnění památky statečnosti a hrdinství národů účastnických států SNS ve Velké vlastenecké válce z let 1941 až 1945,“ prohlásila oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Marie Zacharovová.Ruské ministerstvo kromě toho očekává, že budou zmíněné objekty rychle dány do pořádku.Zbourání pomníku ve LvovuZbourání vojenského pomníku ve Lvovu je cynickým aktem státního vandalismu, prohlásil dříve náměstek ředitele departamentu informací a tisku Ministerstva zahraničí Ruska Alexandr Bikantov.V červnu portál Zaxid.net oznámil, že ve Lvovu poslední dvě sochy sovětského Pomníku slávy Sovětské armády byly demontovány.Na ministerstvu rozhodně odsoudili barbarské ničení válečných pomníků. „Vyzýváme ukrajinské vedení k plnění svých závazků na jejich zachování a ochranu v souladu s vlastním národním zákonodárstvím a s mezinárodními dohodami, včetně Dohody o zvěcnění památky statečnosti a hrdinství národů účastnických států SNS ve Velké vlastenecké válce z let 1941 až 1945,“ prohlásil Bikantov.Ministerstvo kromě toho vyjádřilo naději, že profilové mezinárodní struktury nenechají bez povšimnutí „do nebe volající fakta a nebezpečné tendence obrody ideologie neonacismu v centru evropského kontinentu“.

https://cz.sputniknews.com/20210823/mzv-rf-se-vyjadrilo-k-sankcim-eu-k-obnove-dialogu-s-madarskem-a-take-vyrobe-ruske-vakciny-sputnik-v-15586926.html

https://cz.sputniknews.com/20200417/v-bulharsku-byl-zneucten-pomnik-sovetske-armady-urady-prohlasily-ze-je-to-priznak-nizkeho-vlastniho-11812243.html

Michal Rusak Jestli to nebyl pomník těch rudoarmějcu co pochodovali bok po boku wermachtu na rudém náměstí?neví to nekdo 1

Karel Adam Takové prasárny nedělali ani Afghánci. 1

2

rusko

moldavsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, moldavsko, 2. světová válka, zneuctění