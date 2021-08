https://cz.sputniknews.com/20210825/na-hore-mont-blanc-se-pri-bezeckem-zavode-vazne-zranil-cech-15609660.html

Na hoře Mont Blanc při běžeckém závodě zemřel Čech

Organizátoři závodu Ultra Trail du Mont Blanc na sociálních sítích informují, že se dnes v noci při závodě na nejvyšší alpské hoře Mont Blanc vážně zranil... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

V příspěvku na Facebooku organizátorů se uvádí, že se český závodník zřítil na jedné z tras ultramaratonu. K nehodě došlo na francouzské straně v departementu Horní Savojsko asi 25 minut po půlnoci. Český běžec spadl na 62. kilometru při sestupu průsmyku Pralognan.Organizátoři také uvádí, že okamžitě po pádu zasáhl záchranný tým, který byl na vrcholku průsmyku. Muž byl do nemocnice přepraven helikoptérou. Organizátoři již kontaktovali nouzové kontakty zraněného běžce.Závod byl po pádu českého běžce přerušen, účastníci, kteří průsmyk nepřekonali, měli sestoupit do vesnice Bourg Saint-Maurice. Závod bude pokračovat pouze pro závodníky, kteří průsmyk již překonali.Pořadatelé závodu později uvedli, že český běžec zraněním podlehl.Smrt českého turisty v RakouskuRakouská tisková agentura 9. srpna informovala, že v rakouské spolkové zemi Salcbursko zemřel 76letý český turista, který při sestupu z hory Schafberg klopýtl a zřítil se ze skalního srázu.K neštěstí došlo v oblasti Solné komory východně od Salcburku. Česká rodina i s 76letým mužem vyjela ozubnicovou železnicí na 1782 metrů vysoký Schafberg, odkud všichni začali sestupovat do St. Wolfgangu.Ve výšce 1430 metrů 76letý muž zavrávoral a nedokázal se chytit ocelového jištění. Spadl z třicetimetrové kolmé skály a dalších 50 metrů sjel po strmém terénu.K muži přiletěl vrtulník, ale lékař muže v místě dopadu nalezl mrtvého.

