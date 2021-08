https://cz.sputniknews.com/20210825/nemecky-prezident-je-na-tridenni-navsteve-cr-chtel-bych-ukazat-jak-uzce-jsme-propojeni-15617867.html

Německý prezident je na třídenní návštěvě ČR: Chtěl bych ukázat, jak úzce jsme propojeni

Německý prezident je na třídenní návštěvě ČR: Chtěl bych ukázat, jak úzce jsme propojeni

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier zavítal do České republiky, kde zůstane tři dny. Pro Českou televizi poskytl rozhovor, ve kterém uvedl, proč zvolil... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T20:11+0200

2021-08-25T20:11+0200

2021-08-25T20:11+0200

česko

německo

frank-walter steinmeier

česká republika

návštěva

prezident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/298/56/2985646_0:0:3226:1816_1920x0_80_0_0_5add5bf8a5b246c4f0074c16e2676efb.jpg

Steinmeier konstatoval, že vlak není až tak neobvyklý prostředek pro státní návštěvu na cestách po Německu. Poté ale přiznal, že když jezdí do ciziny, je to spíše vzácnost.Podle jeho slov to ale zároveň ukazuje, že z Berlína není žádné jiné evropské hlavní město tak blízko jako Praha. „To je pravda zeměpisně, ale myslím, že to mohu říct i s ohledem na dobré sousedství našich zemí. Každopádně mám velikou radost z toho, že jsem mohl dodržet slib, který jsem dal vašemu prezidentovi. Tolikrát jsme o tom hovořili, opakovaně jsme to plánovali, překazil nám to koronavirus. Ale teď jsem konečně tady a mám radost,“ dodal.Německý prezident konstatoval, že lidé v Česku vědí, že v tuto chvíli máme dobré sousedské vztahy, posilujeme je a směřujeme do budoucnosti. Zároveň jsme jako země podle jeho slov spojeni hrůznými dějinami. Heydrich je představitelem hrůzných činů, obsazení Německem, představitelem toho, co hrozného Německo Čechům provedlo.Prezident sdělil, že při setkání s českými politiky se nebudou ohlížet na poslední tři desetiletí hlavně na těch 25 let, co uplynulo od Česko-německé deklarace. Dodal, že by se možná mělo zdůraznit mladší generaci, jak málo samozřejmé je to, že vztahy se rozvíjejí tak plodně a úspěšně.Vysvětlil, že cestu vlakem využil k tomu, že se sešel se zástupci pendlerů. „Říkali nám, jaké potíže měli poté, co na začátku koronakrize byly zavřené hranice. Teď jsou ale všichni překvapeni tím, že otevřené hranice se mohou stát zase překážkou. Dali jsme si opakovanou povinnost, aby Evropa byla silná, s otevřenými hranicemi,“ uvedl.Závěrem konstatoval, že se dívá i na nadcházející české předsednictví EU příští rok. Vyjádřil přesvědčení, že Česká republika přijde opět s novými impulzy.

https://cz.sputniknews.com/20210825/steinmeier-ucti-v-praze-pamatku-parasutistu-kolik-politiku-cr-uctilo-pamatku-obeti-divokeho-odsunu-15612795.html

Simo Häyhä Němci se díky USA za posledních 70 let hodně změnili, narozdíl od rusů kteří zůstali pořád stejní zrádci a agresoři. 3

1

německo

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, frank-walter steinmeier, česká republika, návštěva, prezident