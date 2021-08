https://cz.sputniknews.com/20210825/neni-mozne-budovat-chimeru-ktera-nikdy-nedojde-sveho-naplneni-landovsky-o-nato-v-afghanistanu-15610093.html

„Není možné budovat chiméru, která nikdy nedojde svého naplnění.“ Landovský o NATO v Afghánistánu

„Není možné budovat chiméru, která nikdy nedojde svého naplnění.“ Landovský o NATO v Afghánistánu

Velvyslanec ČR pro NATO Jakub Landovský se v Interview ČT24 vyjádřil k situaci k odchodu Američanů z Afghánistánu. Dvacetiletou misi NATO i přesto diplomat... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T11:31+0200

2021-08-25T11:31+0200

2021-08-25T11:31+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

nato

česká republika

afghánistán

mise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/70/38/703847_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_af89a51ee175a9c6d578623e39ad0c9e.jpg

„Mise v Afghánistánu byla vojensky úspěšná. Situaci rozhodně neprospělo, že jsme prodlužovali datum stažení, o kterém Tálibán* věděl, a zároveň s tím jsme neměli připravený záložní scénář na to, že dojde k úplnému zhroucení. Na druhou stranu není možné v té zemi setrvat věčně a budovat chiméru, která nikdy nedojde svého naplnění,“ zdůraznil velvyslanec.Zmínka padla také o tom, že americké tajné služby přitom před rychlým vývojem prezidenta USA varovaly. Nicméně podle Landovského není možné říct, zda by to změnilo rozhodnutí odejít z Afghánistánu, pokud by hrozby tajných služeb prezident vyslyšel. Zároveň nevyloučil dřívější evakuaci diplomatů a spolupracovníků NATO.„Naše strana vsadila na podporu centrální vlády a zvítězilo povstalecké hnutí Tálibán. Je otázkou, zda jsme byli schopni investovat tolik, aby tato situace nenastala,“ vyzdvihl.Landovský označil Afghánistán za specifickou zemi, kde nikdy nezakořenila žádná centrální autorita z důvodů etnických, geografických a také náboženských.Diplomat neskrývá, že v dvacetileté misi v Afghánistánu shledává smysl.„Když dojde k něčemu zásadnímu, jako je útok 11. září, tak to poslední, co by bylo možné předpokládat, je, že Západ nezareaguje. Spojené státy zareagovaly jasně a spojenci stáli všichni na jedné straně a podařilo se za tři měsíce dobýt celou zemi,“ podotkl diplomat.Na druhou stranu Landovský uznal, že teprve teď se ukazuje, že spojenci přecenili vlastní síly z hlediska celkového cíle.Diplomat poukázal na to, že nynější stav věcí v Afghánistánu se liší od situace před dvaceti lety, poněvadž došlo k transformaci hnutí Tálibán.Landovský poznamenal, že dnešní hnutí Tálibán nemusí nutně podporovat mezinárodní terorismus na rozdíl od Al-Káidy*.„My můžeme jenom doufat, že neudělá chybu, jako udělal v roce 2001 a nenechá na svém území tyto skupiny plánovat teroristické útoky,“ zdůraznil Landovský.Situace v AfghánistánuPo stažení z Afghánistánu amerických vojáků podnikli vzbouřenci útok a dobyli všechna velká města, po čemž vyhlásili konec dvacetileté války. V nejbližší době má být stanovena forma vlády, s prozatímní vládou Tálibán nesouhlasí.Prezident Ghaní opustil Afghánistán a po dvou dnech promluvil ze SAE na videu, ve kterém slíbil, že se vrátí do vlasti. Viceprezident Saleh, který rovněž opustil zemi, prohlásil, že se nyní podle ústavy stává hlavou státu a vyzval k ozbrojenému odporu proti Tálibánu.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210824/nato-uz-nekontroluje-sebe-samu-prohlasila-zacharovova-15602252.html

Seki18 Příživník Landovský (takto povaleč při NATO) plácá nasmysly 3

bancafe Mise v Afghánistánu byla vojensky úspěšná. říká ČR velvyslanec v NATO. Ten člověk to nechápe, nebo je idiot, nebo jen plní co má, tedy fráze,,, a je to jediné na co stačí a proto je u NATO? 3

6

česká republika

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, česká republika, afghánistán, mise