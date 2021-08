https://cz.sputniknews.com/20210825/no-jeste-srovnani-s-praotcem-cechem-a-budete-komplet-hriba-odrovnali-kvuli-utoku-na-ano-15616393.html

„No ještě srovnání s praotcem Čechem a budete komplet.“ Hřiba odrovnali kvůli útoku na ANO

„No ještě srovnání s praotcem Čechem a budete komplet.“ Hřiba odrovnali kvůli útoku na ANO

Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) se rozhodl ukázat, o kolik je vedení magistrátu úspěšnější a lepší v porovnání s předchůdci ze strany ANO. K tomu si zvolil... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

„Vzpomínám si, jak jsem z toho byl v šoku. Když jsme přišli do vedení Prahy, přebrali jsme od dřívějšího vedení města pod vlajkou ANO přes 100 mostů ve špatném až havarijním stavu,“ začal Hřib.Vysvětlil, že existuje stupnice, podle které se posuzuje kondice mostů. Má sedm kategorií - čím vyšší číslo, tím horší.Pak začal obviňovat tým své předchůdkyně.Vyzdvihl, že jedna z prvních věcí, kterou náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ) udělal, bylo posílení týmu mostařů a následně zahájení důkladné diagnostiky mostů a příprav na jejich rekonstrukci.„Samozřejmě jsme také obnovili spadlou Trojskou lávku s důrazem na její bezpečnost. Nyní už má lepší konstrukci a lávku neustále sledují nejmodernější čidla. Na rozdíl od předchozího období ,vlády odborníků‘ už ta čidla skutečně měří to, co mají, takže víme, co se s lávkou děje. A zařídili jsme také reálné odškodnění lidí, kteří se při pádu lávky zranili. Ani takhle lidsky důležitý krok totiž vedení města z řad ANO nebylo schopné zajistit,“ hodil další ostrá slova na adresu Babišova hnutí Hřib.Na závěr Hřib vyjmenoval, čím se zabývá magistrát, a to mimo jiné opravou Barrandovského mostu, diagnostikou Mostu Legií, Čechova a Hlávkova mostu atd.„Pan premiér ve své volební kampani často říká, ať se lidé podívají, jak Piráti vládnou v Praze. Já si stojím za tím, že se nemáme za co stydět. A ať si pan premiér připomene, jaká katastrofa to byla, když tu vládlo jeho hnutí ANO. Dost podobná, jako když teď řídí stát,“ hodil Babišovi další obvinění Hřib.Navzdory uvedeným argumentům a patosu podporu u sledujících Hřib nezískal.„Typická pirátská lež a ptákovina .... co třeba ten Libeňák, kvůli kterému se Váš koaliční Soběsista dostal omylem na funkci radního pro dopravu??“ položil nepohodlnou otázku Hřibovi Petr Heinzl.„Za to ale vyloženě ANO nemůže. Tohle mi přijde už trošku za hranou, pane primátore,“ vytkl primátorovi Jakub Ložinský.„Právě jsem se vrátil z Autobusového nádraží Černý Most. Jeho stav vypadá jak po přepadení piráty. Vyrabované, špinavé, protékající beton, neutěšené. A to v Praze vládnou Piráti už dost dlouho,“ zkritizoval Piráty Jena Žižka.„Co vy jste za neuvěřitelného bolševického lháře!!! Chce se mi z vás zvracet ,“ zareagoval Jan Šustek.„No ještě srovnání s praotcem Čechem a budete komplet,“ vysmál se Hřibovi Tomash Wolf.

STEV.SEAGAL Ještě by se měl pirát Hřib pochválit jak statečně nechal odstranit sochu našeho osvoboditele maršála Koněva a u Ruské ambasády v Praze přejmenovat ulici na kolaboranta a zrádce Němcova. Neudělal vůbec nic a jen plká své nesmysle do médií. A to, že Piráti + Stan mají v programu neprosperitu ČR také zatajil ten hanebný křivák bez cti a páteře !!! 3

Červenáček Myslím, že obě strany mají kus pravdy. 🐸🐸🐸🐸 0

