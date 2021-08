https://cz.sputniknews.com/20210825/nova-zbran-v-arsenalu-proti-covidu-19-izrael-pracuje-na-leku-proti-koronaviru-15609184.html

Nová zbraň v arsenalu proti covidu-19? Izrael pracuje na léku proti koronaviru

Nová zbraň v arsenalu proti covidu-19? Izrael pracuje na léku proti koronaviru

EXO-CD24, vyvinuté v Sourasky Medical Center v Tel Avivu, si klade za cíl potlačit takzvanou cytokinovou bouři, která vede ke smrtelným následkům. Lék již... 25.08.2021

Izraelští experti i nadále se znepokojením sledují vysoký denní počet případů koronaviru, přičemž v úterý země eviduje více než 9 000 nových pacientů.Ačkoli Izrael zvyšuje své úsilí v oblasti masového očkování, téměř šest z devíti milionů občanů je očkováno dvěma dávkami vakcíny Pfizer, ale obecně se má za to, že vakcíny nejsou všelék.Hledání řešeníZatím se jim však v Izraeli nepodařilo zabránit šíření nemoci, což vedlo k vynaložení úsilí na vývoj léků, které by potenciálně mohly bojovat proti covidu-19.Vedoucí laboratoře molekulární biologie v Sourasky Medical Center v Tel Avivu Shiran Shapira uvedla, že její tým je o zase krok blíže k dosažení svého cíle.V srpnu Shapira s kolegy dokončila experiment léku s názvem EXO-CD24 k léčbě středně těžkých až těžkých případů covidu-19.Tento experiment byl součástí druhé fáze a zahrnoval 90 pacientů ve středním až kritickém stavu.Pacienti byli léčeni ve třech zdravotnických zařízeních v řeckých Aténách, kde v té době docházelo k nárůstu počtu nákazy koronavirem. Byli požádáni, aby vdechovali Shapirovy léky až pět minut. A výsledky ukázaly, že 93 procent těch, kterým byl podán lék, bylo propuštěno do pěti dnů.Současná zjištění potvrdila výsledky studie první fáze provedené v Izraeli loni v zimě, kdy se 29 z 30 pacientů uzdravilo jen několik dní po podání léku.Pouze přírodní přísadyPodle Shapiry lék používá „přirozený systém“ založený na exozomech. Ty jsou typem extracelulární látky nesoucí CD24, malý protein, který hraje důležitou roli ve schopnosti těla zvládat záněty.Exozomy dodávají CD24 do plic a potlačuji cytokinovou bouři, vážnou komplikaci covidu-19, při níž tělo útočí na zdravé buňky v plicích, což následně vede ke smrti.„Protože se náš lék zaměřuje na komplikace způsobené virem, je nám úplně jedno, zda bude existovat další varianta nebo mutace. Cílem našeho léku je zabránit zhoršování stavu pacienta,“ uvedla.Nyní se Shapira a její tým chystají na další výzvu - poslední fázi jejich zkoušky.Této studie se zúčastní přibližně 156 pacientů. Dvěma třetinám z nich bude podán lék a jedné třetině placebo. Pokud experiment potvrdí zjištění jejich předchozích studií, Shapira doufá, že lék bude brzy k dispozici pro širokou veřejnost.„Nechci říkat, kdy přesně se to stane, protože nechci slibovat něco, co možná nebudeme schopni splnit, ale doufáme, že do konce roku budeme mít nějaké odpovědi,“ doplnila.Prozatím se však bude muset vypořádat s izraelskými předpisy a byrokracií, což představuje výzvu. Nicméně věří, že tyto překážky budou brzy překonány.

