Pokud se chystáte na Slovensko, pozor! Na dálnici D2 hoří kamion, doprava z ČR je omezena

© AFP 2021 / Osh Edelson Hořící kamion © AFP 2021 / Osh Edelson

Na dálnici D2 ve směru ze slovenských Kútů do Malacek hoří kamion, což způsobilo dopravní omezení. V důsledku toho je doprava ve směru z České republiky do slovenského hlavního města Bratislavy přesměrována do jednoho jízdního pruhu.