Skandál! Babiše chtějí porazit nemocným mužem

Lepšolidi zneužívají Babiše mladšího k útokům na premiéra Babiše staršího. Schizofrenní muž je obětí politických zájmů. Špinavá kampaň začala. 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Taky jste to, drazí čtenáři, zaregistrovali? Stačí vejít na internet a hned na vás vyskočí Andrej Babiš. Ale ten mladší. Média hlavního proudu útočí na premiéra prostřednictvím jeho syna. Ten si své zneužití neuvědomuje a vděčně jim nosí shnilá rajčata.„Nemám chuť vyvracet názory, že se nemstím, ani mi nejde o účast v předvolební kampani. Prostě to tak vyšlo, že se našli lidé, kteří mi zrovna letos a pro mne snad ještě včas otevřeli oči, a dali motivaci k dalšímu životu," píše ve svém prohlášení Andrej Babiš mladší zveřejněné kontroverzním webem Forum24.No ano. Prostě to tak vyšlo, že Babiš mladší se vyloupl v médiích zrovna ve volebním roce. Zrovna v tom roce, kdy se lepšolidi a jejich sdělovací prostředky snaží Babiše staršího sundat. Jak velká musí být nenávist těchto lidí, že zneužívají člověka trpící schizofrenií, jak sám přiznává Babiš mladší?Je pozoruhodné, že se Babiš mladší obklopil novináři ze zmiňovaného webu Forum24. Ti odstartovali jeho kariéru mediálního trébuchetu, který vrhá na Babiše seniora obvinění a znevažuje ho. Lepšolidi si asi řekli, že voliči hnutí ANO věcné argumenty poslouchat nechtějí, tak na jejich srdce útočí historkami o krkavčím otci, který nechal syna zavřít do blázince. To by mohlo pár procentních bodů premiérovi strhnout...Babiš mladší tvrdí, že odmítá své zapojení do předvolební kampaně. Pak je podivuhodné, že své narozeniny oslavil v kruhu politicky angažovaných lidí.Pogratulovat mu přišel nechvalně proslulý starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Přítomný byl i režisér Vít Klusák, známý svou nevraživostí k premiérovi. Připravuje o Babišovi nějaký sporný dokument? Další hosty můžeme zmínit telegraficky: Pavel Šafr a Johana Hovorková z Forum24, Džamila Stehlíková, Robin Suchánek z užšího vedení Milionu chvilek pro demokracii. Oslavenec dostal tmavě modrý dort s nápisem Ne imitující logo hnutí Babiše staršího.Česká média spekulují, že si Babiše mladšího vodí politický důchodce Miroslav Kalousek. Snad aby se pomstil premiérovi Babišovi, kterého bytostně nesnáší. To by sedělo. Ale smutné je, že ti, kteří se považují za lepšolidi, kteří tvrdí, že jim morální profil umožňuje kázat dobro české společnosti, zneužívají nemocného člověka, který zažil v posledních letech nepříjemné okamžiky na psychiatrii a možná i únos.O kauze Babiše mladšího Sputnik hovořil s Vladimírem Zlínským, krajským zastupitelem za SPD a lékařem s dlouholetou praxí ORL.„Musím konstatovat, že takové provařené kauzy mne již nebaví sledovat. Ti, kteří jsou příznivci pana premiéra tomu stejně nevěří, jeho odpůrci si potom libují ve čtení podobných pamfletů a většinu normálních lidí to vůbec nezajímá. Takže to s volebními výsledky nijak nehne a spíše to přihrává panu Babišovi a jeho hnutí další hlasy. Takže strategie těch, co to vymysleli, je postavená na hlavu. Třeba budou stupňovat kadenci a ráži svých předvolebních ,sračkometů' a mají lepší esa v rukávu než tuto ohranou kauzu.Nicméně pan premiér již dříve ukázal nesmírnou psychickou odolnost a budou to mít s ním velmi těžké. Tím ho nechci nijak glorifikovat a říkat, že je to můj guru a oblíbenec. Jenom konstatuji svůj postoj k tomuto tématu, v jiných oblastech bych byl k němu mnohem kritičtější," říká politik.Je vůbec etické, aby Babišovi oponenti zneužívali jeho syna k politickým útokům? Ví se, a on sám to přiznává, že Babiš mladší trpí schizofrenií.„Bohužel v tomto případě účel světí prostředky. Jelikož jde v těchto parlamentních volbách takzvaně o všechno, tak se budou vytahovat kostlivci z nejzapadlejších hrobek široko daleko. Z článku pana Babiše mladšího čouhá jakási vykonstruovanost jeho myšlenek jako sláma z bot. Pokud chtěli zaútočit na psychiku a vyrovnanost pana premiéra přes vyvolání animozity mezi ním a jeho nemocným synem, tak to asi nezabere. Ale jak se říká, kapka po kapce může i skálu prorazit," míní expert.Co si celkem myslíte o předvolební kampani? Je to čistý boj?„Já si myslím, že zatím je klid před bouří a kauza Babiš ml. byla prvním testovacím balónkem. To hlavní představení nás teprve čeká a asi to nebude vůbec etické, o slušnosti ani nemluvě.Naše hnutí SPD a někteří kandidáti včetně mne zatím čelí jenom tlaku určitých skupin novinářů, kteří nás chytají za každé slovíčko a snaží se nás ukazovat v barvách nekompetentních a nenávistných politiků. Proto jsem rád, pokud se mohu prezentovat v mediích, které k nám takto nepřistupují a mohu se vyjadřovat bez obav o zneužití a překroucení svých myšlenek a úvah. Koncept chytání za každé slůvko totiž nesmírně politikům znesnadňuje otevřené oslovování veřejnosti a vede k produkci nám dobře známých politických tlučhubů a mudrlantů, kteří během svých dlouhých proslovů a vyjádření neřeknou ani bit podstatné informace.Tím se některé sdělovací prostředky místo hlídacích psů demokracie stávají jejími katy, protože podporují evoluční výběr právě takových pro veřejnost nedůvěryhodných politiků," říká Vladimír Zlínský, krajský zastupitel za SPD a lékař.

Červenáček Ti, kteří se oháněli Babišem juniorem si zatloukají u slušných lidí hřebík laťák do rakve. Jsou tak nějak mentálně na pěti jako nízkoformátový nedebil K. Olinka🚾. 🐸🐸🐸🐸 0

Genadij . Jsou to trapní, zlí a nenávistní ubožáci. Myslím si, osobně, že naopak zhorší vlastní skóre. 0

