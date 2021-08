https://cz.sputniknews.com/20210825/slachtovo-hnuti-zahajilo-finalni-cast-volebni-kampane-prisaha-chce-do-ni-dat-do-15-milionu-15615491.html

Šlachtovo hnutí zahájilo finální část volební kampaně. Přísaha chce do ní dát do 15 milionů

Šlachtovo hnutí zahájilo finální část volební kampaně. Přísaha chce do ní dát do 15 milionů

Hnutí Přísaha Roberta Šlachty dnes zahájilo finální část volební kampaně do říjnových sněmovních voleb. Heslem je slogan „Jdeme do nich!“ a do kampaně chce... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T17:06+0200

2021-08-25T17:06+0200

2021-08-25T17:06+0200

volby

politika

politik

parlamentní volby

předseda hnutí přísaha robert šlachta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/13088575_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_eb2b0f9f644b5cf1510f5baf671bfeef.jpg

V Hradci Králové dnes politické hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty zahájilo prezentací volebního programu, krajských lídrů a programových garantů finální část volební kampaně do říjnových voleb. Jak uvedl pro ČTK, do kampaně hodlá hnutí investovat do 15 milionů korun, na transparentní účet získalo hnutí 13,8 milionu korun.Co se týče hlavního programového tématu hnutí, pak to je podle Šlachty boj s korupcí a klientelismem. Kromě toho chce hnutí zrychlit práci soudů a usilovat o zachování české identity. Zároveň odmítá přijetí eura, kvóty na uprchlíky nebo privatizaci páteřních nemocnic. Co se týče situace spojené s covidem, pak u toho slibuje Přísaha prošetření všech zakázek z doby nouzového stavu.Pavel Řežábek, bývalý člen bankovní rady ČNB, který je zároveň ekonomickým expertem Šlachtova hnutí, uvedl, že výdaje státu mají směřovat těm, kteří jsou opravdu potřební. „Žádné nesmyslné zvyšování daní. Chceme stabilitu, předvídatelnost a férové prostředí,“ cituje jeho slova iDnes.cz.Oficiální název hnutí je Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty. V červnu byl v Ostravě zvolen Šlachta předsedou, při volbě neměl kandidáta. Registraci dostala strana v letošním dubnu. Sám Šlachta kandiduje jako lídr v Jihomoravském kraji.Výsledky průzkumůNutno podotknout, že z posledních průzkumů před volbami vyplývá, že do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha. Podle průzkumu, který vypracovala agentura Kantar pro Českou televizi, hnutí ANO by vyhrálo s 27,5 procenty hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by obě měly shodně po 21 procentech. Na čtvrtém místě by se umístilo SPD s deseti procenty. Do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. Komunisté by získali pět procent.Naopak sociální demokraté by do Sněmovny nepostoupili, jelikož jejich předpokládaný zisk by byl 3,5 procenta. Po dvou procentech by měla Trikolóra Svobodní Soukromníci a Volný blok.Ve variantě bez ohlášených koalic by vyhrálo opět hnutí ANO s 26,5 procenty hlasů, na druhém místě by skončili Piráti s 12 procenty, na třetím místě pak ODS s 11,5 procenty. Starostové by získali 10,5 procenta, SPD pak 9,5 procenta. Podle této varianty by se do Poslanecké sněmovny dostala i Přísaha Roberta Šlachty, TOP 09 a komunisté. ČSSD by se nedostala do Poslanecké sněmovny ani v tomto modelu.

https://cz.sputniknews.com/20210814/slachtova-prisaha-si-vzala-sexy-posilu-atraktivni-brunetka-kerlesova-chce-resit-bytovou-otazku-15492181.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, politika, politik, parlamentní volby, předseda hnutí přísaha robert šlachta