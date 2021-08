https://cz.sputniknews.com/20210825/slovensko-zvazuje-dva-zpusoby-evakuace-lidi-z-afghanistanu-jedna-se-o-desitky-osob-15615672.html

Slovensko zvažuje dva způsoby evakuace lidí z Afghánistánu: jedná se o desítky osob

Portál Nový čas píše o tom, že Slovensko nadále pokračuje v záchranné akci, jejímž cílem je evakuovat z Afghánistánu lidi s blízkou, reálnou vazbou na... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Po středečním jednání vlády to deklarovali premiér Eduard Heger (OĽaNO) a ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Ivan Korčok (kandidát SaS).Heger přiblížil, že transport na záchranu životů by se měl týkat desítek osob z více skupin.„Jde o lidi, kteří mají trvalý pobyt na Slovensku a jsou dočasně v Afghánistánu, těch je 16, přibližně 50 žen a dětí s právem na sloučení rodiny, devět stipendistů a 26 doktorandů a studentů slovenských vysokých škol,“ podotkl Heger.Zdůraznil, že nejtěžší částí mise je dostat lidi v chaosu, který v Kábulu vládne, do letadla, které je odveze. Šéf diplomacie rovněž vysvětlil, že ve hře jsou dvě možnosti, vyslat vlastní letecký speciál, nebo zajistit dopravu speciálem jiných zemí.Identifikovat čísla, která se podaří evakuovat, je proto podle Hegera předčasné.Dríve jsme psali o tom ruský ministr obrany Sergej Šojgu na příkaz prezidenta Vladimira Putina organizoval evakuaci z Afghánistánu. Na evakuaci více než 500 občanů Ruska, dalších států OSKB a Ukrajiny budou využity letouny vojenského transportního letectva.Jak uvedlo ruské ministerstvo obrany, na vyplnění úkolu byla vytvořena letecká skupina čtyř letounů, které jsou soustředěny na letišti v Uljanovsku. Na palubě jsou vojenští lékaři a také zásoby vody, jídla a přikrývek.Na kábulském letišti vládne chaos kvůli velkému počtu startů a přistání helikoptér, které mají na palubě zahraniční zaměstnance, včetně diplomatů, a Afghánce, kteří pracovali pro zahraniční mise, a proto mají být evakuováni ze země. Mnozí Afghánci přijeli na letiště ve snaze opustit zemi a začali útočit nejen na budovu, ale také na letadla. V médiích a na sociálních sítích se objevily fotografie a videa, jak lidé lezou do letadla připraveného ke vzletu, a je vidět, jak letadlo startuje s lidmi na podvozku. Podle televize Tolo News stoupl počet obětí na letišti v důsledku palby, tlačenic a pádů z letadla na 40 lidí.

