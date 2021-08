https://cz.sputniknews.com/20210825/stali-za-piratskym-generatorem-memu-sami-pirati-advokat-prinesl-prekvapive-zjisteni-15613049.html

Stáli za pirátským generátorem memů sami Piráti? Advokát přinesl překvapivé zjištění

Stáli za pirátským generátorem memů sami Piráti? Advokát přinesl překvapivé zjištění

Advokát Petr Němec se na Twitteru zabývá Pirátskou stranou a takzvanou PirStan kampaní generátoru. Dva jistí tvůrci totiž začali tvořit meme plakáty této... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T20:59+0200

2021-08-25T20:59+0200

2021-08-25T20:59+0200

volby

politika

ivan bartoš

politik

vít rakušan

parlamentní volby

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15218105_0:4:2048:1156_1920x0_80_0_0_661613d26443014fecc3699dd982e543.jpg

Němec na sociální síti zveřejnil příspěvky týkající se Pirátské strany. „Padni komu padni. Včera mne oslovil Digital Communication Manager @PiratskaStrana, ať právně nepostupuji proti generátoru ,memů‘, pokud nechci poškodit koalici PirSTAN. To se musel dozvědět tak, že mu to řekli tvůrci generátoru, které jsem předtím oslovil,“ uvedl jako první post.Pokračoval s tím, že dle jeho právního názoru porušují volební zákon.Podle jeho slov totiž není možné, aby jiné koalice a strany poctivě uváděly zadavatele, evidovaly výdaje a Piráti obcházeli zákon. „Zákony obchází Babiš. Pokud jsou tvůrci meme generátoru jen nastrčené osoby a úmyslem bylo, že lidi budou ,jako zadarmiko‘ dělat kampaň, tak to se hrubě nepovedlo,“ uvedl s tím, že by to měli Piráti vše vysvětlit.Připomeňme, že český Twitter zaplavily meme plakáty koalice Pirátů a Starostů. Dva tvůrci totiž vytvořili PirStan kampaň generátoru, přičemž tvoří legrační slogany v grafice předvolebních plakátů koalice PirStan.Výsledky průzkumůNutno podotknout, že z posledních průzkumů před volbami vyplývá, že koalice PirStan ztrácí na preferencích. Podle průzkumu, který vypracovala agentura Kantar pro Českou televizi, hnutí ANO by vyhrálo s 27,5 procenty hlasů. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by obě měly shodně po 21 procentech. Na čtvrtém místě by se umístilo SPD s deseti procenty. Do Poslanecké sněmovny by postoupila i Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. Komunisté by získali pět procent.Naopak sociální demokraté by do Sněmovny nepostoupili, jelikož jejich předpokládaný zisk by byl 3,5 procenta. Po dvou procentech by měla Trikolóra Svobodní Soukromníci a Volný blok.Ve variantě bez ohlášených koalic by vyhrálo opět hnutí ANO s 26,5 procenty hlasů, na druhém místě by skončili Piráti s 12 procenty, na třetím místě pak ODS s 11,5 procenty. Starostové by získali 10,5 procenta, SPD pak 9,5 procenta. Podle této varianty by se do Poslanecké sněmovny dostala i Přísaha Roberta Šlachty, TOP 09 a komunisté. ČSSD by se nedostala do Poslanecké sněmovny ani v tomto modelu.

https://cz.sputniknews.com/20210824/stastne-cislo-ceske-strany-dostaly-sva-volebni-cisla-15599190.html

Červenáček Pátá kolona si do voleb sama vytváří kostlivce. Velmi pozitivní. 🐸🐸🐸🐸 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, politika, ivan bartoš, politik, vít rakušan, parlamentní volby, piráti