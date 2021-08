https://cz.sputniknews.com/20210825/steinmeier-ucti-v-praze-pamatku-parasutistu-kolik-politiku-cr-uctilo-pamatku-obeti-divokeho-odsunu-15612795.html

Steinmeier uctí v Praze památku parašutistů. Kolik politiků ČR uctilo památku obětí divokého odsunu?

Steinmeier uctí v Praze památku parašutistů. Kolik politiků ČR uctilo památku obětí divokého odsunu?

Europoslanec Jan Zahradil se vyslovil ke statusu novináře Petra Fischera, který okomentoval program německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera v Praze. 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T14:25+0200

2021-08-25T14:25+0200

2021-08-25T14:25+0200

česko

německo

frank-walter steinmeier

návštěva

dějiny

praha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/15613231_0:0:1497:842_1920x0_80_0_0_602100d90adc4973df4aea006bdc1509.jpg

„Německý prezident Steinmeier uctí v Praze památku parašutistů. Kolik CZ vysoce postavených politiků uctilo památku obětí divokého odsunu...?“ napsal Fischer na twitterovém účtu.Zahradil pod statusem novináře položil otázky následující otázky.„Jako fakt tohle dáváte na roveň? Já si doteď myslel, že jste celkem normální…“ nechápe výrok Fischera europoslanec.Později Zahradil napsal, že dotyčný publicista Fischer využil oficiální návštěvu německého prezidenta k tomu, aby opět rozehrál 75 starou a uzavřenou událost.„Když se proti jeho nejapné paralele ohradíte, jste nacionalista, čecháček a hrabete se v minulosti,“ ironicky poznamenal Zahradil.Následně vyzdvihl, že „to oni se pořád hrabou v minulosti“. Jedná se podle jeho slov o morální arbitry dějin, kteří jsou posedlí nekonečným „vyrovnáváním se” s nimi.„I ten odsun tady po roce 89 otevřeli oni, Německo nemuselo dělat vůbec nic, jen čekat. Tenhle antikomplex vznikl už za disentu: Pithart-Podiven, Mlynárik, Doležal a další. Pak Havel se svou zbytečnou omluvou. To se přelilo do devadesátek, dokodrcali jsme se až k česko-německé deklaraci, o jejímž „významu” svědčí to, že o pár let později hlasovali všichni europoslanci CSU proti vstupu ČR do EU. A přes různé Hermany to rozfoukávání vyhaslého ohniště pokračuje dodnes,“ stojí v komentáři europoslance.Dále Zahradil takovým arbitrům doporučil, aby toho radši nechali, protože toho bylo dost a žádná reciprocita tu není.Europoslanec poznamenal, že poválečný odsun Němců, ani ten divoký, opravdu není totéž, co šest let systematického německého teroru.„Dělejte si třeba své smiřovací akce, kde se smiřují smíření se smířenými, ale nesnažte se vnutit kolektivní vinu (jste jejími odpůrci, ne?) celému národu a jeho politické reprezentaci. A Steinmeier skvěle,“ uzavřel status Zahradil.Sledující europoslance podpořili.„Mluvíte mi z duše, bezvýhradně souhlasím. Už toho omlouvání, sypání si popele na hlavu bylo dost! Zvlášť když Němci vyvolali nejstrašnější válku v historii a neměli slitování ani s obyvatelstvem mnoha zemí, ani s celými národy. Vraždit, zotročit a vyvraždit národy, bylo jejich heslo,“ souhlasila se Zahradilem Vlasta Kovačová.„Bezvýhradný souhlas. Míchat poválečné emoce se systematickým utlačovacím přístupem nastaveným (např.) R. Heydrichem, je naprosto nesmyslné,“ podotkl Luděk Trdlica.„Jaký divoký odsun? Sami vyřvávali heim ins Reich,“ vyslovila se Marta Krejčová.

https://cz.sputniknews.com/20210315/markova-o-zacatku-2-svetove-valky-se-lze-13333469.html

německo

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, frank-walter steinmeier, návštěva, dějiny, praha