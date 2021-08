https://cz.sputniknews.com/20210825/tato-magicka-rostlina-muze-snizit-vysoky-krevni-tlak-15615804.html

Tato magická rostlina může snížit vysoký krevní tlak

Tato magická rostlina může snížit vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak, také známý jako hypertenze, může vyvolat vážné kardiovaskulární problémy. Populární rostlina se však podle výzkumu ukázala jako... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Váš krevní tlak přirozeně kolísá, ale pokud je trvale příliš vysoký, nutí vaše srdce pracovat tvrději. Toto další úsilí může zvýšit riziko infarktu, pokud se neléčí. Naštěstí zlepšení vaší stravy poskytuje hráz proti vysokému krevnímu tlaku.Podle Express.co.uk specifické potraviny dokáží snížit vysoký krevní tlak, jde například česnek. Tato populární rostlina byla spojena se snížením krevního tlaku ve studiích na zvířatech i na člověku.Proběhl systematický přezkum a metaanalýza s definitivním závěrem o účinku přípravků z česneku na krevní tlak. Vědci hledali v databázích Medline a Embase studie publikované mezi lety 1955 a říjnem roku 2007.Randomizované kontrolované studie se skutečnými placebem, které používaly pouze česnekové přípravky a hlásily střední systolický a/nebo diastolický krevní tlak, byly zahrnuty do metaanalýzy.Systolický tlak (vyšší číslo) je síla, kterou vaše srdce pumpuje krev kolem těla. Diastolický tlak (nižší číslo) je odolnost proti průtoku krve v krevních cévách.Jedenáct z 25 studií zahrnutých do systematického přezkumu bylo vhodných pro metaanalýzu.Metaanalýza všech studií ukázala snížení systolického tlaku ve skupině s česnekem ve srovnání s placebem.„Naše metaanalýza naznačuje, že přípravky z česneku jsou lepší než placebo při snižování krevního tlaku u jedinců s hypertenzí," uzavřeli vědci.Výhody konzumace česneku pro srdceČesnek je již dlouho spojován se zdravotními přínosy – od vyléčení nachlazení až po snížení krevního tlaku a hladiny cholesterolu. Podle British Heart Foundation (BHF) za to může chemická látka allicin - typ antioxidantu, která česneku dává jeho pozitivní účinky.Navíc česnek může dodávat chuť do jídel bez přidání soli, poznamenává BHF.Podle národní zdravotní služby nízkotučná strava, která zahrnuje spoustu vlákniny, jako je celozrnná rýže, chléb a těstoviny, a spousta ovoce a zeleniny, také pomáhá snížit krevní tlak. Alkohol naopak tlak zvyšuje.

