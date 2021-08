https://cz.sputniknews.com/20210825/twitter-pojednava-o-teoriich-o-padouchovi-ve-spider-manovi-a-novy-trailer-lame-rekordy-sledovanosti-15614392.html

Twitter pojednává o teoriích o padouchovi ve Spider-Manovi a nový trailer láme rekordy sledovanosti

Film bude ve Spojených státech uveden 17. prosince. Původně měla premiéra proběhnout v červenci letošního roku, ale kvůli pandemii byla odložena. Americká... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Na záběrech můžete vidět postavy filmového vesmíru: Petera Parkera, kterého hrají Tom Holland, MJ (Zendaya) a Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch).Film se odehrává po událostech filmu Daleko od domova. Spider-Manův život a reputace jsou ohroženy, když Mysterio odhalí světu tajemství jeho identity. Parker chce všechno napravit a obrátí se na Doktora Strange, ale události se vymknou kontrole.Film bude ve Spojených státech zveřejněn 17. prosince 2021. Původně měl být film uveden v červenci letošního roku, ale kvůli pandemii byla premiéra dvakrát odložena.Teorie o novém padouchovi ve Spider-Manovi 3V traileru k filmu Spider-Man: No Way Home mnoho fanoušků našlo odkazy na pravděpodobný výskyt dalšího padoucha ve vesmíru Marvel. Podle některých fanoušků se možná v nové části objeví nepřítel Spidermana - Mephisto. To je údajně naznačováno nejen upoutávkou na No Way Home, ale také příběhem v superhrdinském komiksu.Mephistova postava je mocný démon a jeden z nejtemnějších padouchů ve vesmíru Marvel. Má magické schopnosti a může také změnit čas a vzpomínky lidí. Jako mnoho ďábelských postav dělá Mephisto dohody výměnou za lidské duše. Tak to bylo i s Peterem Parkerem (Spider-Man) v komiksu One More Day, ve kterém superhrdina vyjednával s démonem a obětoval své manželství s Mary Jane, aby zachránil život tetě May. Po vydání traileru k filmu Spider-Man: No Way Home mnozí fanoušci cítili, že to byl Mephisto, kdo se mohl objevit ve třetí části Spider-Mana.Předpoklady fanoušků jsou založeny například na malém detailu, když Peter Parker prochází davem, v pozadí protestující drží plakát s tváří hrdiny a rohy k němu nakreslenými jako Mephisto.Jiní diváci teorizovali, že se Mephisto reinkarnoval jako Doktor Strange, který podle traileru filmu slibuje Peteru Parkerovi, že provede kouzlo, aby lidé na světě zapomněli, že je Spider-Man. „A co když se Spider-Man v přívěsu dohodl s Mephistem na vymazání vzpomínek,“ pomysleli si někteří uživatelé Twitteru.

