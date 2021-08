https://cz.sputniknews.com/20210825/u-olomouce-se-lide-vrhli-na-samosber-nalakala-je-zelenina-za-par-korun-15613624.html

U Olomouce se lidé vrhli na samosběr. Nalákala je zelenina za pár korun

Na poli u Těšetic-Vojnic nedaleko Olomouce zahájil pěstitel Ladislav Kašpar populární samosběr zeleniny, která byla za lidové ceny. A zájem lidí byl obrovský. 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Na polích pěstitele Ladislava Kašpara si mohou lidé nasbírat cibuli, mrkve, petržel, červenou řepu, dýně, cukety, patizony, zelí, rajčata nebo například melouny. Naopak okurky budou v nabídce chybět, jelikož se jim podle něj vůbec nedařilo.Jak píše Deník.cz, první zákazníci se vrhli na pole již hodinu před avizovaným startem sklizně. Pěstitel Ladislav Kašpar ohlásil začátek samosběru zeleniny na 9. hodinu ranní. Avšak již před osmou hodinou lemovaly pole desítky aut. Ten konstatoval, že zákazníkům nebylo možné zabránit, aby počkali ještě hodinu. „Lidé se bojí, že se na ně nedostane, tak dorazí první den a na poli je plno. Loni jich bylo v tento termín kolem tří tisíc,“ uvedl Kašpar s tím, že v dalších dnech již bývá zájemců méně.Podle Kašpara je zájemců více než v loňském roce. Přijeli lidé z celé Moravy i z Čech. „Máme to přes 120 kilometrů. Loni jsme byli spokojení, pokud bude i letos možnost, rádi přijedeme,“ sdělil pro iDnes.cz Tomáš Zavadil z Vysočiny.Podle pěstitele láká pole se zeleninou i nepoctivce, ale jedná se o minimum případů. Vysvětlil, že se lidem nechce riskovat, že by byli přistiženi a už by si nemohli koupit zeleninu oficiální cestou.Nízké ceny se rozhodl Kašpar nasadit kvůli nedostatku brigádníků, ale také kvůli nízkým výkupním cenám, které nabízejí velkoobchody. Cena za zeleninu, kterou si lidé sami nasbírají, je výrazně nižší než v obchodech. Například za kilo mrkve zaplatí lidé čtyři koruny, za kilo cibule šest korun. V porovnání s cenami v obchodech, kdy za stejné množství mrkve zaplatí pětadvacet korun a za cibuli pak asi dvacet korun, se jedná o ceny lidové.Také počasí přálo samosběru. „Sklizeň potrvá do poloviny září, kdy se začne trhat zelí,“ uvedl.

