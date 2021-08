https://cz.sputniknews.com/20210825/u-veresove-leto-jeste-nekonci-modelka-provokuje-v-plavkach-a-lide-ztraceji-dech-15618185.html

U Verešové léto ještě nekončí. Modelka provokuje v plavkách a lidé ztrácejí dech

U Verešové léto ještě nekončí. Modelka provokuje v plavkách a lidé ztrácejí dech

Ačkoliv se druhý prázdninový měsíc pomalu blíží ke konci, modelka Andrea Verešová ukazuje, že si léta užívá, co to jde. Na novém snímku se opět pochlubila svou... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Verešová zveřejnila novou fotku, na které pózuje ve dvoudílných plavkách, a ukazuje, že ve svých 41 letech se rozhodně nemá za co stydět. „Stále naladěná létem,“ napsala Andrea k fotce.A ihned si vysloužila od svých sledujících pochvalné reakce. „To je tak, když každý milimetr je tam, kde má být,“ napsal jeden z uživatelů.„Jsi a stále budeš WOW,“ vzkázal jí další sledující. Další uživatelka Andreu titulovala slovem „bohyně“ a další sledující uvedl, že je krásná.V některých reakcích byly narážky i na její plavky. „Sedne ti všechno, co oblečeš.“ „Krásná a sexy,“ nešel pro pochvalná slova daleko další sledující.Avšak objevily se i poněkud kritičtější komentáře, které narážely na modelčinu postavu. Pro některé je totiž Andrea až příliš hubená. „Najez se radši,“ vzkázal jí jistý uživatel.Většina komentářů ale obsahovala lichotky a komplimenty. Často se její sledující zřejmě nezmohli ani na slovo, protože jí napsali pod fotku pouze smajlíky srdíček nebo ohýnků.Nutno podotknout, že Andrea své sledující těší fotkami v plavkách poměrně často. Nedávno například zveřejnila fotku, na které pózuje v dvoudílných hnědých plavkách, přičemž v pozadí se naskýtá pohled na řecký ostrov Mykonos.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

