USA se domnívají, že ISIS by mohl zaútočit na letiště v Kábulu, informovala média

Americká armáda se domnívá, že teroristická skupina ISIS (Islámský stát*) plánuje sérii útoků, které mají způsobit chaos na letišti v Kábulu, kam jsou... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T19:47+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

usa

afghánistán

tálibán

islámský stát

Americké zpravodajské služby získaly „velmi konkrétní informace o hrozbách“, které naznačují, že odnož Daeš*, ISIS-K* se sídlem v afghánské provincii Chorásán, plánuje zaútočit na lidi před mezinárodním letištěm v Kábulu, uvedla CNN s odvoláním na anonymního představitele americké obrany.Podle televizní stanice je Pentagon znepokojen zvýšeným přílivem hrozeb ze strany ISIS*, že zaútočí na davy lidí čekajících na vstup na kábulské letiště za účelem evakuace. Tyto obavy ještě zvýšila zpráva, že ze dvou věznic poblíž Kábulu nedávno uprchlo více než 100 vězňů věrných místní odnoži ISIS, upozorňuje televizní stanice.Mluvčí Tálibánu v rozhovoru pro CNN 24. srpna připustil zprávy o možných útocích ze strany afghánské odnože Daeše v Sýrii. Navrhl, aby lidé přestali chodit na letiště, aby se vyhnuli újmě. Téhož dne Tálibán zablokoval cestu na letiště pro cizince.ISIS-K v minulosti provedla útoky v Afghánistánu. Skupina se přihlásila k odpovědnosti za květnový smrtící výbuch v dívčí škole v Kábulu, při kterém zahynulo 68 osob a 165 bylo zraněno. V červnu ISIS-K zaútočila také na britsko-americkou společnost HALO Trust, přičemž zabila 10 osob a dalších 16 zranila.V první srpnové dekádě Tálibán zintenzivnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Provincie Pandžšír severovýchodně od Kábulu, která je rozlohou i počtem obyvatel jednou z nejmenších v zemi, zůstává jedinou provincií, kterou nemají pod kontrolou. Bojovníci vstoupili do hlavního města 15. srpna a ovládli prezidentský palác. V noci na 16. srpna mluvčí politické kanceláře Tálibánu Muhammad Naím prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude brzy vyjasněna.Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu jsou nyní pod kontrolou Tálibánu. Evakuace zahraničního personálu a Afghánců pracujících pro zahraniční mise probíhá přes jediné kábulské letiště, které je v držení armády USA a dalších zemí NATO. Tálibán prohlásil, že nehodlá Američanům povolit odklad evakuace občanů USA po 31. srpnu.* Ruskem zakázané teroristické skupiny

Karel Adam

Co je to za blbost, vždyť je údajně zničili, tedy tvrdil to prezident Trump.

0