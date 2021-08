https://cz.sputniknews.com/20210825/v-ods-to-pred-volbami-vre-ve-strane-nechteji-byt-podrztaskami-piratu-15611617.html

V ODS to před volbami vře. Ve straně nechtějí být podržtaškami Pirátů

Do voleb zbývá pár týdnů a v ODS se handrkují s kým do vlády. Šéf strany Fiala chce do chomoutu s Piráty. Proti němu stojí političtí matadoři, které vábí chuť... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T12:29+0200

2021-08-25T12:29+0200

2021-08-25T12:29+0200

názory

česká republika

ods

parlamentní volby

piráti

Jsou tu dva světy uvnitř mikrokosmu modrých ptáků. Svět předsedy Petra Fialy, uhlazeného profesora, který i v saku maluje dům a bafá z dýmky. No a je tu i svět Alexandra Vondry, rebela, disidenta z dob dávno minulých, nyní uvnitř ODS i v Evropském parlamentu. Tyto dva světy budou už brzy rozhodovat, jakým směrem se po volbách občanští demokraté vydají. A bude to mimořádně trnitá cesta.O co jde? Občanští demokraté doufají, že po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny budou první na čáře a společně se svými koaličními kolegy z TOP 09 a KDU-ČSL budou sestavovat vládu, případně hledat další kluky do vládní party.Naděje to spíš plané. Už dříve pan prezident Zeman prohlásil, že sestavit vládu nechá vítěznou stranu, nikoli koalici stran. Ale nechme být. Ať si modří ptáci sní. Nás zajímá rozpor v zájmech, který v ODS panuje.A ten rozpor je zřetelně vidět i slyšet. Vezměme předsedu strany Petra Fialu. Ten v rozhovoru pro deník Právo sdělil následující:„Nás s koalicí Pirátů a Starostů spousta věcí rozděluje. Obavy a otazníky v nás vyvolávají různé nápady, od daňových přes malou ochranu soukromí, zpochybňování NATO a podobně. Přesto jsme připraveni toto překonat a zvládnout. Pokračování tohoto marasmu je tak velká hrozba pro tuto společnost, že jsme připraveni vyhrát volby a sestavit koalici, která ČR posune dál... Když koalice Spolu dostane silný mandát, sestavíme vládu s politickými subjekty, které tu změnu přinesou.“Fiala jednoznačně prohlašuje, že s ANO do vlády nepůjde. Pirát s dredy s fanatickou jiskrou v oku mu je bližší než kobliháři z hnutí ANO.Jenže v této otázce není ODS jednotná. A jak by mohla, když se slabý šéf strany k nevoli části občanských demokratů vzdává konzervativní agendy a jde v ústery probruselským Pirátům.Protipólem je názor Alexandra Vondry, který se nebojí pragmatického přístupu. Alespoň to dává najevo v rozhovoru také pro Právo.„Sám si neumím představit, že by ODS dělala nějakého přidavače na pirátské stavbě v téhle zemi. To si trochu myslím, že je pro průměrného ódéesáka, minimálně tedy pro mě, obtížně zvládnutelná představa.“A co ten pragmatický přístup? Ten se skrývá v otázce, jestli by ODS mohlo vládnout s hnutím ANO. „To závisí na tom, jestli ho povede Andrej Babiš, nebo ne. Zkrátka s Babišem ne,“ odpovídá místopředseda ODS Vondra.Jak si to přebrat? Že po volbách postihne na sjezdu a v kuloárech občanské demokraty mimořádný zápas. Zápas o vlastní identitu, zápas o moc a boj s touhou jít do vlády za každou cenu.O rozkolísanosti ODS Sputnik hovořil se známým politickým analytikem a sociologem Janem Klánem.„Zajímavé na tomto prohlášení je to, že pan Vondra mluví za ODS a již nemluví za celé uskupení Spolu. Tam je také strana TOP 09, která prohlásila, že s Babišem nikdy. Z toho tedy plyne, že pokud se koalice Spolu dostane do Poslanecké sněmovny, tak dále již nebude vystupovat jednotně a bude mít i své poslanecké kluby. Poté bude každá strana jednat sama za sebe a tam již je pole pro ODS. Stačí si totiž vzpomenout, co se odehrávalo po volbách roku 2017, když Andrej Babiš nabízel ODS vládní spolupráci. Přeci jen hnutí ANO mělo vždy blíž k ODS než k levicovým stranám. Ale jinak si nemyslím, že by k nějaké velké spolupráci po letošních volbách došlo, protože Andrej Babiš nadále povede ANO, protože je to jeho hlavní tvář a zcela jistě nebude poslouchat nějaké „bafuňáře“ z ODS," míní expert.Znamená to, že ODS prahne po moci a je připravena bodnout kudlu do zad svým koaličním partnerům hned, jak vylezou výsledky sněmovních voleb? Nebo jak tomu rozumět?„Vidím to podobně. Současný koaliční projekt Spolu je jen marketingovým tahem na voliče a rovněž je na ně i podvodem, protože většina lidí nevidí celou věc detailně. To jest, že po volbách již nebude koalice existovat a voliči budou podvedeni. Zároveň spolu kandidují ODS, TOP 09 a KDU-ČSL z důvodu možnosti většího zisku mandátů.ODS zcela jistě prahne po moci. Stačí se podívat na to, že již od roku 2013 nebyla u vlády a nyní se snaží všemi dostupnými prostředky získat co nejvíce hlasů a jako užiteční idioti poslouží i jejich koaliční partneři, kteří tvoří uskupení Spolu," říká pan Klán.Jsou letošní volby do Poslanecké sněmovny o Andreji Babišovi?„Tak letošní volby budou nejen o něm. Budou také o Miloši Zemanovi, který rozhodně zamíchá kartami po volbách, protože sestavením vlády může pověřit, koho uzná za vhodné. Již nyní můžeme pozorovat útoky na hlavu státu ze strany TOP 09, která je právě součástí uskupení Spolu. Dále budou letošní volby také o vztahu směrem k Rusku, potažmo Číně, kde jsou vztahy silně narušeny po pseudokauze Vrbětice a také lex Dukovany. No a v neposlední řadě budou volby o nezvládnuté/zvládnuté pandemii koronaviru a zdražování čehokoli.Poslední volební průzkumy ukazují na to, že by hnutí ANO mohlo opět vyhrát, ale mám reálnou obavu, že nebude mít s kým sestavit vládu, protože ČSSD je již hluboko pod hranicí vstupu do Sněmovny. Zároveň bude zajímavé sledovat, zda se na povrch vynoří i nějaké další kauzy podobné Dominika Feriho nebo jakým způsobem se tato podivně utichlá kauza odrazí ve volebním výsledku právě koalice Spolu," říká politický analytik Jan Klán.

