dle mého jenom zvrácené osoby a psychopaty. je to na zvracení.

A to fakt někoho zajímá?

Skupina mladých lidí ze Slovenska a Česka odletí na Kanárské ostrovy, kde budou několik týdnů mezi sebou hledat svojí lásku. Čeká tam na ně luxusní vila, slunce, moře a v neposlední řadě hodně emocí, intrik i vášní. Někteří účastníci možná i doopravdy najdou lásku svého života. Diváci si proto rozhodně přijdou na své.Po celou dobu budou účastníci pod drobnohledem kamer. Účastníci reality show budou muset najít svůj pár, těm, kterým se to nepovede, nebo vytvoří pár účelově, hrozí, že budou muset sluneční ráj opustit, a navíc přijdou i o možnost získat fantastickou finanční výhru ve výši 75 tisíc eur.Podívaná na portálu Voyo začne 19. září a už je známo i jméno moderátorky, která bude diváky provázet pořadem, nejde však o Slovenku. Moderátorkou Love Island Česko & Slovensko bude česká herečka a bývalá moderátorka Fashion TV Nikol Moravcová.Přiznala se, že i ona hledala svoji lásku alternativním způsobem, účinkujícím proto drží pěsti.„Já sama jsem s manželem hledala štěstí alternativní cestou. Myslím si, že tato cesta, jak najít lásku, je lepší, než pasivně sedět doma. Rozhodně naším účinkujícím velmi fandím. Je to, samozřejmě, o odvaze, o tom nabrat sílu, protože ve vile na Kanárských ostrovech se odhalí mnoho z osobnosti toho daného člověka,“ řekla Moravcová.

Slovenská televize Markíza a česká Nova připravují československou verzi vášnivé reality show Love Island. Startovat by měla 19. září a vysílaná bude... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

V září startuje československá verze vášnivé reality show Love Island. Víme, kdo ji bude moderovat

Slovenská televize Markíza a česká Nova připravují československou verzi vášnivé reality show Love Island. Startovat by měla 19. září a vysílaná bude netradičně na streamovacím portálu Voyo. Známé je i jméno moderátorky, co myslíte, bude to Češka nebo Slovenka?