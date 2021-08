Vědci objevili tajemství houslí Stradivariho

https://cz.sputniknews.com/20210825/vedci-objevili-tajemstvi-housli-stradivariho-15605817.html

Portál Daily Mail píše o tom, že vědci objevili tajemství unikátního zvuku houslí Antonia Stradivariho. Potvrdila se hypotéza vědce Josepha Nagyvaryho. 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Nového výzkumu se zúčastnil Joseph Nagyvary, který ještě před 40 lety naznačil, že jedinečný zvuk houslí Stradivariho a dalšího mistra cremonské školy Giuseppe Guarneriho má chemický původ. Jeho hypotéza se potvrdila.Vědci zjistili, že za účelem ochrany nástrojů před parazity bylo dřevo, ze kterého byly vyrobeny housle, napuštěno speciálním chemickým složením. Obsahovalo kamenec, borax, měď, vápennou vodu (roztok hydroxidu vápenatého) a zinek.Vědec zdůraznil, že je třeba provést další výzkum, aby se přesně zjistilo, jakým vlastně způsobem chemikálie ovlivňují zvuk houslí.Na začátku roku 2019N Sputnik psal o tom, že maličké italské město Cremona se ponořilo do hrobového ticha, a to všechno kvůli nahrávce zvuku houslí známého houslaře Antonia Stradivariho.Městští zvukoví inženýři zahájili projekt, cílem kterého je nahrávka hudby unikátních strunných nástrojů 17. a 18. století, aby příští generace uslyšela zvuky, které už není možné reprodukovat.Ale jakýkoli vnější zvuk může nahrávku zničit. Proto radnice na celý měsíc pro dopravu uzavřela okolí haly.

