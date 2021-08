https://cz.sputniknews.com/20210825/vedci-zkoumaji-mysticky-syndrom-a-objevuji-lidi-s-neobvyklym-mozkem-15615083.html

Vědci zkoumají mystický syndrom a objevují lidi s neobvyklým mozkem

Vědci zkoumají mystický syndrom a objevují lidi s neobvyklým mozkem

Zdá se naprosto přirozené vyvolávat si představy minulosti nebo fantazírovat. Ne každý to však dokáže. Někteří lidé nemají vizuální představy, když vzpomínají...

Případ Monsieur XNa konci 19. století přišel britský polyhistor Francis Galton s myšlenkou měření inteligence. Jedno z jeho děl se týkalo mentálních představ. Rozeslal svým kolegům dotazníky a požádal je, aby si před odpovědí vzpomněli, jak seděli ráno u snídaně.Mnozí nerozuměli tomu, na co byli tázáni. Galton pak vyzpovídal sto osob obou pohlaví, které se věnovaly intelektuální práci. A těch odpovědí se mu dostalo poměrně dost: „Vzpomínám si na snídani u stolu, ale nevidím ji.“ Naproti tomu jeho bratranec Charles Darwin si vše pamatoval s fotografickou přesností.V roce 1880 Galton publikoval článek s výsledky dotazníku. Francouzský psychiatr Jean-Martin Charcot brzy popsal případ „Monsieur X“, který náhle ztratil vizuální paměť a sny v podobě obrázků. Charcot to přičítal duševní chorobě.Ve dvacátém století se hovořilo o „vadné vizualizaci“, „vizuální zapomnětlivosti“. V roce 1984 shromáždila americká neuroložka Martha Farahová 37 případů „deficitu zrakové paměti“ způsobeného poškozením mozku. Dobře zapadají do hypotézy o „vizuální vyrovnávací paměti“, do které mozek ukládá obrázky z minulosti.Mentální zrakové postižení bylo často doprovázeno ztrátou schopnosti rozpoznávat obličeje. Někteří z pacientů si však vedli dobře ve zrakových testech: správně odpovídali na otázky týkající se tvaru písmen, barev předmětů a úhlů hodinových ručiček. To vše pomohlo vědcům pochopit, jak mozek zpracovává a vytváří vizuální informace.Znovuobjevení afantazieV roce 2005 pozoroval Adam Zeman, britský neurolog z Birminghamské univerzity, pacienta, který po menší operaci srdce ztratil schopnost představovat si obrazy. Bývalý zeměměřič, nyní v důchodu, dobře viděl, ale neviděl lidi ani předměty, když na ně myslel. Zároveň správně odpovídal na otázky týkající se barvy očí a mentálně řešil úlohy o otáčení postav, aniž by je viděl. Skenování pomocí fMRI ukázalo, že když se MX díval na obličeje, pracovaly části mozku zodpovědné za vidění. Pokud si však někoho představí, byly neaktivní.O několik let později napsal novinář Karl Zimmer do časopisu Discover článek o MX, který si získal velký ohlas čtenářů. Lidé uváděli podobné pocity. Zimmer dopisy předal Zemanovi a ten v roce 2015 vydal práci popisující 21 případů tzv. afantazie. Na stupnici vizuální obrazotvornosti dosáhli afantasté v průměru 16 bodů z 80 možných. Norma je přibližně 58.O této afantazii psalo mnoho médií. Zeman byl zavalen dopisy z celého světa. Vědci museli tvrdě pracovat a vyslechnout spoustu lidí. Zvláštností afantazie je, že si pamatují a správně popisují, co vidí. Například na otázku, co je červenější, zda jablko, nebo meruňka, odpovídají: jablko. Ale nedokážou si to představit.Zeman a jeho kolegové od té doby studovali 12 000 lidí s afantazií. Jedna z první vlny dobrovolníků vytvořila komunitu Aphantasia Network. Tuto zvláštnost vnímání přiznali i známí lidé, například genetik Craig Venter nebo spoluzakladatel Mozilly Firefox Blake Ross.Vědci odhadují, že afantastické je jedno až tři procenta lidstva. A někteří už od narození. Když se to dozvědí v dospělosti, upřímně se ptají, co by mohlo být jinak. A existují i jejich protiklady - lidé s příliš jasným vnitřním viděním nebo hyperfantasté. Na stupnici jasu vizuální představivosti mají 80 bodů z 80.Život bez vnitřního zřeníOd Galtonových dob se říká, že afantazie je charakteristická pro lidi, kteří mají rozvinuté abstraktní myšlení. Lidé s uměleckými sklony mají proto tendence k hypermyšlení. To však nejnovější výzkumy nepotvrdily. Na Zemana se obracejí umělci. Při kreslení drží předměty před očima. Mezi afantasty jsou spisovatelé a architekti, kteří si pro svou práci vyvinuli speciální techniky.Afantasté zpravidla nesní, ale naslouchají, chápou nebo cítí. Přibližně třetina dotázaných zaznamenala potíže se zapamatováním tváří a detailů z minulosti. Existují zprávy o poruše autistického spektra, zatímco hyperfantazie na druhé straně sousedí se synestézií - barevným viděním písmen, čísel a dalších abstraktních symbolů. Pro zobecnění však není k dispozici dostatek údajů.Vědci získávají objektivní informace o tom, jak funguje mozek afantastů, pomocí fMRI a různých důmyslných experimentů. Například Joel Parson z australské University of New South Wales požádal dobrovolníky, aby si představili bílý trojúhelník, a sledoval jejich zorničky. U normálních lidí se zmenšily, u afantastů se nezměnily. Měřil také elektrickou vodivost kůže při předčítání strašidelných příběhů. U kontrolní skupiny došlo ke zvýšení, u skupiny afantastů nikoli.Výsledkem byla hypotéza, že psychika afantastů je odolnější. To má svou logiku. Člověk si nedokáže představit a v živých barvách vybavit hrůzné scény, jichž byl svědkem. Tento předpoklad však neplatí. V každém případě afantasie není nemoc, ale vlastnost vývoje mozku.

