Vyzkoušejte spolu s námi netradiční dobroty ze švestek

Vyzkoušejte spolu s námi netradiční dobroty ze švestek

Přišel konec léta a s ním i sezona různého ovoce a zeleniny. Mnohé hospodyňky proto můžou stát před problémem, jak vhodně a užitečně naložit s úrodou. Jedním z... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T08:01+0200

2021-08-25T08:01+0200

2021-08-25T08:01+0200

zdraví

ovoce

kulinářství

recept

úroda

Prvním z našich dnešních receptů je jednoduchý švestkový koláč.Co budete potřebovat na jeho přípravu?Jak na to?Máslo nechte změknout a poté ho rozšlehejte spolu s cukrem a solí. Poté do směsi přidejte po jednom vejci a pokračujte v mixování.Do mouky přidejte kypřicí prášek, prosejte a přidejte ji do vyšlehané směsi z másla, cukru a vajec. Vše dobře promíchejte.Švestky umyjte, odstraňte pecky a rozdělte je na půlky. Těsto vylejte do pekáče nebo formy na pečení, potřené olejem. Pokud chcete, můžete jej vystlat papírem na pečení. Na těsto svrchu vyložte půlky švestek, posypte skořicí a práškovým cukrem.Pečte v rozehřáté troubě na 180 stupňů Celsia asi 45 minut.Švestkový crumbleNa tři porce budete potřebovat:Jak na to?Smíchejte ovesné vločky, cukr a rozdrcené ořechy. Přidejte měkké máslo a prsty ze směsi udělejte drobenku.Ovoce umyjte a nakrájejte na kousky a pak jej vyložte do zapékacích formiček. Seshora položte drobenku a zapékejte po dobu 15 minut při teplotě 190 stupňů. Hotové košíčky můžete jíst samostatně, nebo je servírovat se šlehačkou, jogurtem nebo zmrzlinou.Zapečené švestkové plátyCo budete potřebovat?Jak na přípravu?Švestky umyjte a odstraňte pecky. Položte do hrnce a vařte na středním ohni. Švestky pustí šťávu, proto přidávat vodu nemusíte. Čas od času švestky míchejte, dokud nebudou měkké, což zabere přibližně 15 minut. Poté rozmixujte švestky ponorným mixérem a přidejte cukr. Vraťte zpět na sporák a vařte dalších 15 minut.Pekáč zatím vystelte papírem na pečení a potřete olejem. Švestkový džem vylijte na pekáč a rozmažte po celém pekáči. Tloušťka směsi by neměla přesahovat 7 až 8 milimetrů. Pokud chcete, směs můžete posypat opečenými vlašskými ořechy.Pečte směs na 60 až 100 stupních asi pět hodin. Hotová směs bude tuhá a bude se trochu lepit. Nožem nebo nůžkami ji rozdělte na části a srolujte do ruliček a převažte špagátem. Skladujte ve sklenicích v ledničce nebo zabalené v pergamenu.Dobrou chuť!

Zdeno A čo slivovicu ešte nepili? 0

