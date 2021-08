https://cz.sputniknews.com/20210825/wsj-rozvedka-predstavila-bidenovi-zpravu-o-puvodu-koronaviru-15608462.html

WSJ: Rozvědka představila Bidenovi zprávu o původu koronaviru

WSJ: Rozvědka představila Bidenovi zprávu o původu koronaviru

Americká rozvědka představila prezidentovi USA Joe Bidenovi zprávu o původu covidu-19, zpráva však neobsahuje jasné závěry, uvádí noviny Washington Post s... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T09:54+0200

2021-08-25T09:54+0200

2021-08-25T09:54+0200

svět

čína

usa

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/15125593_6:0:1421:796_1920x0_80_0_0_f9b3f7da4d1a059734b640460529eef0.png

Jak uvedly dva zdroje redakce, autoři zprávy nedošli ke konkrétnímu závěru také v otázce, jestli tento patogen „přeskočil“ ze zvířete na člověka během přírodního procesu, nebo „utekl“ z laboratoře v Číně.V květnu letošního roku Bílý dům zveřejnil zprávu, podle které se nevylučuje verze rozšíření koronaviru kvůli havárii ve vědecké laboratoři. Citují se v ní slova prezidenta Joe Bidena o tom, že společenství rozvědek USA „se spojilo okolo dvou pravděpodobných scénářů, ale nepřišlo ke konečnému závěru“.Americký lídr tehdy oznámil, že požádal rozvědku „o zdvojnásobení úsilí a analýzu informací, která nás může posunout ke konečnému závěru“. O výsledcích měl být informován do 90 dnů.Na Ministerstvu zahraničí Číny v úterý vyzvali USA, aby skončily s politizací otázky původu covidu-19, zároveň připomněli, že Spojené státy se staly lídrem v počtu nemocných a zemřelých na koronavirus.Testy na covid-19 budou i nadále hrazenéPo jednání pondělní vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že testy na covid-19 budou hrazeny ze zdravotního pojištění i nadále. Konstatoval, že situace v okolních státech se zhoršuje.Podle slov ministra bude odloženo zrušení úhrady testů na covid-19, jak bylo původně plánováno od 1. září. „Situace v okolních státech se zhoršuje. Před měsícem se začala situace zhoršovat ve Španělsku, nyní se zhoršuje i u našich západních sousedů, tedy například v Německu,“ konstatoval.Podle rozhodnutí z minulého týdne měly být testy zdarma pro děti do 18 let, pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a pro ty, kteří začali s očkováním proti covidu, ale zatím jej nemají dokončené. Nyní je ze zdravotního pojištění hrazeno celkem 6 testů – čtyři antigenní testy a dva PCR testy.Doplnil, že by podle něj bylo nyní rizikem, pakliže by poklesly testovací kapacity. Kromě toho zmínil, že vláda zatím nepočítá s povinným testováním ve firmách. Mělo by to podle něj smysl při incidenci nad 75 případů covidu na 100 tisíc obyvatel, nyní je ale 12.

https://cz.sputniknews.com/20210823/kdo-a-kdy-bude-potrebovat-treti-davku-vakciny-sef-ceske-vakcinologicke-spolecnosti-prozradil-vic-15596547.html

https://cz.sputniknews.com/20210823/testy-na-covid-19-budou-hrazene-ze-zdravotniho-pojisteni-i-nadale-15592158.html

Seki18 Vojtěchu, Vojtěchu - asi ti někdo řekl, že v říjnu jsou volby, takže testy v září přece musí být hrazeny. Prostoduchost politiků už nepřekvapí. 0

Simo Häyhä Číňani téměř neznají slovo hygiena u jídla a takhle to potom dopadá 0

2

čína

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, usa, koronavirus