Zběsilá jízda na Slovensku! Mladík před střelbou policie prchal autem i po svých. Zmizel v kukuřici

Zběsilá jízda na Slovensku! Mladík před střelbou policie prchal autem i po svých. Zmizel v kukuřici

25.08.2021

Nad ránem si policejní hlídka povšimla stříbrného vozidla značky Mercedes-Bens, které jelo rychleji, než se patří. Rozhodli se ho proto zastavit a prověřit. Řidič však na policejní výzvu nereagoval a začal před policisty unikat vysokou rychlostí. Policisté na svém facebookovém účtu uvádějí, že je řidič během pronásledování několikrát ohrozil. Nakonec proto museli policisté sáhnout po zbrani, po několika výstřelech do vzduchu následovala střelba do kol.Zběsilou jízdu řidiče však nezastavila ani přestřelená zadní pneumatika, a řidič před policií prchal ještě několik kilometrů. Zastavila ho až rampa na konci ulice v obci Veľké Dvorníky.Myslíte si, že to byl konec? Mýlíte se. Poté co řidič vozidlo zastavil, se vydal na útěk před policií po vlastních. Policie se pustila za ním a použila několik dalších varovných výstřelů. Mladíkovi se však před policií povedlo frnknout a zmizet v kukuřičném poli.Policie však zajistila spolujezdce a na místě zajistili několik stop. Dokonce se jim povedlo určit, kdo byl onen prchající muž za volantem. Mělo by se jednat jen o 24letého mladíka. Ukázalo se, že řidič auta měl uložen zákaz řídit vozidlo. To, zda se mladík opravdu nacházel za volantem, budou policisté dokazovat na základě znaleckého zkoumání. Spolujezdec je prověřován policisty v souvislosti s drogovou činností.Policie také začala trestní řízení za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí. V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 2 roky.

Genadij . Bravo, mladý muž se zachránil ze spárů ozbrojených vrahů... 0

1

