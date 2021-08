https://cz.sputniknews.com/20210825/zeman-privital-nemeckeho-prezidenta-v-lanech-vecere-se-zucastnily-i-manzelky-15618527.html

Zeman přivítal německého prezidenta v Lánech. Večeře se zúčastnily i manželky

Zeman přivítal německého prezidenta v Lánech. Večeře se zúčastnily i manželky

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes přijel na návštěvu České republiky, kde se zdrží tři dny. U této příležitosti jej pohostil na lánském zámeckém... 25.08.2021, Sputnik Česká republika

Večeře se zúčastnily i manželky obou prezidentů, tedy Elke Büdenbenderová a Ivana Zemanová.S vojenskými poctami přivítá Zeman německého prezidenta zítra na Pražském hradě. Nutno podotknout, že setkání bude předcházet pieta v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici, kde Steinmeier uctí památku československých výsadkářů, kteří padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.Na čtvrtek má prezident naplánováno také setkání s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. S premiérem Babišem je jednání v plánu v pátek. Vedle Prahy navštíví Steinmeier Ústí nad Labem, kde si mimo jiné prohlédne multimediální expozici nazvanou Naši Němci.Německý prezident v rozhovoru pro ČT konstatoval, že lidé v Česku vědí, že v tuto chvíli máme dobré sousedské vztahy, posilujeme je a směřujeme do budoucnosti. Zároveň jsme jako země podle jeho slov spojeni hrůznými dějinami. Heydrich je představitelem hrůzných činů, obsazení Německem, představitelem toho, co hrozného Německo Čechům provedlo.Prezident sdělil, že při setkání s českými politiky se nebudou ohlížet na poslední tři desetiletí, hlavně na těch 25 let, co uplynulo od Česko-německé deklarace. Dodal, že by se možná mělo zdůraznit mladší generaci, jak málo samozřejmé je to, že vztahy se rozvíjejí tak plodně a úspěšně.„Ve dnech, co budu v Česku, bych chtěl jasně ukázat, jak úzce jsme propojeni – politicky, ekonomicky, kulturně. Nemáme dobré vztahy jen na politické úrovni, i na úrovni občanské společnosti jsou četné vztahy,“ vysvětlil.Rovněž konstatoval, že se dívá i na nadcházející české předsednictví EU příští rok. Vyjádřil přesvědčení, že Česká republika přijde opět s novými impulzy.

