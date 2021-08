https://cz.sputniknews.com/20210825/zemrel-jeden-z-clenu-skupiny-cechomor-radek-poboril-15608634.html

Zemřel jeden z členů skupiny Čechomor Radek Pobořil

Zemřel jeden z členů skupiny Čechomor Radek Pobořil

Po těžké nemoci včera zemřel hudebník a člen skupiny Čechomor Radek Pobořil. Informovala o tom skupina na svém účtu na Facebooku. 25.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-25T08:26+0200

2021-08-25T08:26+0200

2021-08-25T08:54+0200

česko

smrt

čechomor

člen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/15608812_0:35:1200:710_1920x0_80_0_0_4fab562c72276c21cc8db23e1398be90.jpg

Muzikant zemřel ve věku 75 let. V kapele hrál na akordeon, dechové i žesťové nástroje.Pobořil se narodil v roce 1946 ve Frýdku-Místku. Studoval na konzervatoři v Ostravě na oboru trubka, harmonika. Ve svých 15 let se stal členem orchestru činohry Národního divadla. Ve skupině Čechomor působil od roku 1988 nejdřív jako hostující člen, mezi stálé členy přešel v roce 1990. Pobořil spolupracoval i s písničkářem Jaromírem Nohavicou.Pobořil se věnoval také vystoupením v jazzklubech. Kromé toho učil trumpetisty jazzovou improvizaci na Konzervatoři Jaroslava Ježka.Skupina ČechomorSkupina Čechomor působí na hudební scéně už více než třicet let. Vznikla v roce 1988 ve Svitavách, ale zpočátku se jmenovala 1. českomoravská nezávislá hudební společnost. Skupina originálně zpracovává lidové písně, později jejich hudba nabila více rockového rázu, folklórní základ v ní však zůstal.Významným byl pro kapelu rok 2001, kdy Čechomor získal tři ceny Anděl – jako skupina roku, za album Proměny i stejnojmennou skladbu. Poslední album skupiny vyšel loni na podzim pod názvem Radosti života.

https://cz.sputniknews.com/20210824/hudebni-svet-truchli-zemrel-bubenik-z-rolling-stones-15607082.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

smrt, čechomor, člen