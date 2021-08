https://cz.sputniknews.com/20210826/americka-fregata-byla-behem-cviceni-zasypana-raketami-nakonec-sla-ke-dnu-video-15618976.html

Americká fregata byla během cvičení zasypána raketami, nakonec šla ke dnu. Video

Američtí vojáci v rámci cvičení SINKEX zaútočili na svoji vyřazenou fregatu Ingraham typu Oliver Hazard Perry. Video bylo zveřejněno na youtubovém účtu... 26.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-26T12:26+0200

Jak uvádí The Drive, 15. srpna bylo na vyřazenou fregatu podniknuto několik raketových útoků, následně na loď bylo vypuštěno torpédo Mark 48. Tento útok fregata již nevydržela, loď se rozpůlila a šla ke dnu.Fregaty typu Oliver Hazard Perry byly budovány v 70. letech minulého století, lodě tohoto typu stále slouží v námořnictvech řady zemí, zejména jsou využívány v Turecku, Austrálii, Egyptě a Polsku. Loď Ingraham je poslední z vyrobených, z amerického námořnictva byla vyřazena v roce 2015.Cvičení Sink Exercise (SINKEX) slouží k testování různých zbrojních systémů, které obvykle zahrnují torpédový nebo raketový útok na lodní cíl. Americké námořnictvo toto cvičení provádí za účelem výcviku použití nejmodernějších zbraní.

Ukazuje se že NATO armáda je také smrtelná a jenom v Afganistánu jich zařvalo 3502. Což je tedy velký trapas když jako velmoc proti podřadně vyzbrojené partizánské armádě měli takové ztráty. Proto i vraždili civilisty, aby vyrovnali tak zvaný "body count".. NATO jsou prostě okupanti a válečný zločinci a když se do nich pustí dobře vyzbrojené Rusko jako v Sýrii, tak radši sklapnou.. Proti Rusku a Číně plus jejich koalice nemají USraelci žádnou šanci, nehledě na to, že je i to jejich vlastní zotročené obyvatelstvo je s radostí vymlátí. Proto je i moudré se nenechat zaskočit a mít připravené vlastní vyzbrojení a černé likvidační listiny.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾

