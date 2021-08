https://cz.sputniknews.com/20210826/balkan-ztraci-touhu-po-eu-varuje-cesky-velvyslanec-vrati-se-hruzy-valky-15620492.html

Balkán ztrácí touhu po EU, varuje český velvyslanec. Vrátí se hrůzy války?

Balkán ztrácí touhu po EU, varuje český velvyslanec. Vrátí se hrůzy války?

Velvyslanec v Srbsku Tomáš Kuchta se domnívá, že touha po integraci zemí západního Balkán do Evropské unie vyprchává. V Událostech, komentářích Kuchta vyzval... 26.08.2021

Podle Kuchty by právě členství v evropském klubu pomohlo zapomenout na dodnes hmatatelné hrůzy války v Jugoslávii.„Dvacet let není dostatečně dlouhá doba, aby se zapomnělo na hrůzy, kterými museli obyvatelé bývalé Jugoslávie projít. Reminiscence devadesátých let přetrvávají,“ uvedl velvyslanec s tím, že právě integrace zemí do Evropské unie by pomohla. Cesta ke členství je podle něj však složitá a entuziasmus ve vyjednáváních vyprchá na obou stranách.Kuchta je toho názoru, že i když si EU uvědomuje strategičnost rozšíření o země západního Balkánu jak z bezpečnostního, tak ekonomického hlediska, vedly výměny v politických garniturách k ochlazení vstupního procesu. Brusel by podle něj měl nejen Srbsko motivovat k plnění přístupových podmínek.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek již dříve označil rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu za důležitý bod českého předsednictví. Také Kuchta česko-srbské vztahy považuje za velmi dobré, zejména ze strany Bělehradu.Zeman přijal české velvyslancePrezident Miloš Zeman v úterý přijal české velvyslance při jejich každoroční poradě na Pražském hradě. Tématem diskuze byl kromě jiného i Afghánistán, kam se podle jeho slov bude muset Severoatlantická aliance vrátit.Prezident Miloš Zeman dnes přijal české velvyslance při jejich každoroční poradě na Pražském hradě. Tématem diskuze byl kromě jiného i Afghánistán, kam se podle jeho slov bude muset Severoatlantická aliance vrátit.Tuto poradu zahájil ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Poděkoval za spolupráci s prezidentem, čehož si podle jeho slov velmi váží.Prezident ve svém projevu hovořil o Afghánistánu. Podle jeho slov situace určitě pozitivní není. Dodal, že by tato země neměla poučovat ostatní země v tom, co mají a nemají dělat, jelikož to působí směšně. Konstatoval, že své názory na vývoj situace řekl již dříve během setkání v NATO.

česká republika

srbsko

balkán

