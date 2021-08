https://cz.sputniknews.com/20210826/bis-lze-a-novinari-budou-vse-zakryvat-ovcacek-chce-znat-odpoved-15627064.html

BIS lže a novináři budou vše zakrývat? Ovčáček chce znát odpověď

„Сhci korigovat informaci ČT24. Neřekl jsem, že nebyl odposloucháván žádný ústavní činitel, ale nikdo z nejvyšších ústavních činitelů. To je zásadní významový posun,“ uvedl na sociální síti Bělobrádek.Příspěvek Bělobrádka upoutal pozornost mluvčího českého prezidenta Jiřího Ovčáčka, který by se nerad přiklonil k názoru, že ze strany ČT šlo při vypouštění významově zásadního adjektiva o čirou náhodu. Podle Ovčáčka se jedná o obvyklý postup práce mainstreamových médií, při kterém novináři nedbají na přesnost, pokud ohrožuje jimi preferovaný úhel pohledu.„Budou se novináři ptát, jak to tedy je, nebo budou opět vše zakrývat?“ ptá se řečnicky Ovčáček.BIS a fízlování úředních činitelůV neděli se v médiích objevily informace o tom, že ekonomický poradce prezidenta Martin Nejedlý byl odposloucháván BIS. Sám prezident v nedělním rozhovoru pro Blesk uvedl, že BIS kromě Nejedlého odposlouchávala i další osoby z jeho nejbližšího okolí, a v souvislosti s tím, že sám prezident telefon nevlastní, při komunikaci se toto sledování dotklo také jeho osoby.Zeman dále v rozhovoru uvedl, že o celé věci informoval premiéra Andreje Babiše, který se měl postarat o to, aby bylo sledování zastaveno. To se však podle slov Zemana nepovedlo a monitorování pokračovalo i nadále.Ve čtvrtek hradní kancelář Koudelku obvinil i z toho, že dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky zneužívá ke shromažďování informací pro svou potřebu.Koudelka odmítl obviněníVe čtvrtek se konalo zasedání sněmovní komise pro kontrolu BIS. Obsahem jejího jednání byl nedělní výrok prezidenta Miloše Zemana, podle kterého Koudelka před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí, a to včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Z jeho telefonu volal i Zeman, takže BIS odposlouchávala i hlavu státu.Po zhruba hodinovém jednání šéf komise Bělobrádek novinářům uvedl, že Koudelka prezidentova obvinění kategoricky odmítl. Koudelka měl rovněž uvést, že za dobu jeho vedení nebyl odposloucháván žádný nejvyšší ústavní činitel a ani že nezažil nátlak na ukončení sledování. Premiér Andrej Babiš měl totiž podle Zemana slíbit, že odposlechy nařídí zastavit.Bělobrádek připomněl, že odposlechy písemně povoluje předseda senátu Vrchního soudu v Praze s tím, že musí obsahovat náležitosti, které jsou velice konkrétní. Pokud by byl při odposleších zaznamenán hovor, který nesouvisí s tou žádostí, tak se tyto informace nepoužívají a mažou se. Za odposlechy se BIS zodpovídá předsedovi senátu Vrchního soudu. Povolení platí čtyři měsíce a poté se musí eventuálně žádat o nové.Zda BIS odposlouchává prezidentovo okolí, Koudelka nepotvrdil ani nevyvrátil. „Pan ředitel nám nemohl sdělit žádné konkrétní informace o tom, kdo je či není odposloucháván kromě nejvyšších ústavních činitelů,“ sdělil Bělobrádek.

